Ještě tekutá strava a Karlíto bude zpátky! Vémolovi sundali lékaři fixátor čelisti

Bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola podstoupil v nemocnici na pražském Karlově náměstí zákrok. Lékařský tým mu z vnější strany čelisti vyjmul kovový fixátor, který nosil na levé části obličeje od konce minulého roku. Na svůj instagramový účet přidal video, ve kterém poděkoval všem zdravotníkům, kteří ho konstrukce se vší odbornou péčí zbavili.
Karel Vémola, přezdívaný Terminátor, je nejznámějším zápasníkem MMA v Česku,...

Karel Vémola, přezdívaný Terminátor, je nejznámějším zápasníkem MMA v Česku, kde tento sport zpopularizoval. Vznikl o něm dokonce celovečerní filmový dokument Karlos.

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)
Karlos Vémola
Karlos Vémola
Karlos Vémola s Infinity beltem, který získal za výhru nad Attilou Véghem.
„Mám operaci za sebou a konečně už jsem bez lešení,“ ohlásil se Vémola po zákroku na videu, jež umístil na Instagramu. Z nemocničního lůžka s vděčností poděkoval týmu zdravotníků, kteří mu „mikrofon“, jak sám později konstrukci nazval, z čelisti odebrali.

Veliké poděkování celému personálu VFN!
…a taky parťákovi @extrifit.cz, že nebudu úplně o hladu

20. dubna 2026 v 17:23, příspěvek archivován: 20. dubna 2026 v 21:49
„Operace to byla asi dlouhá a vypadá to, že úspěšná. Pan doktor říkal, že se asi pár dní nenajím. Na mě si ale nepřijdou,“ doplnil o svém novém režimu stravování, při němž bude po dobu rekonvalescence odkázán na tekutou stavu. „Jsem rád, že to mám za sebou a Karlíto bude zpátky,“ těší se na život bez omezení zápasník MMA.

Původně plánovaný zákrok kvůli akutnímu zánětu čelisti měl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze podstoupit těsně před loňskými Vánocemi.

Zápasníka Karlose Vémolu z vazby převezli do nemocnice, podstoupil zákrok

Před nástupem do nemocnice ho ale zadržela policie spolu se dvěma dalšími muži. Všichni byli obviněni ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu. Operaci proto podstoupil v náhradním termínu v úterý 30. prosince.

Ještě tekutá strava a Karlíto bude zpátky! Vémolovi sundali lékaři fixátor čelisti

Karel Vémola, přezdívaný Terminátor, je nejznámějším zápasníkem MMA v Česku,...

Bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola podstoupil v nemocnici na pražském Karlově náměstí zákrok. Lékařský tým mu z vnější strany čelisti vyjmul kovový fixátor, který nosil na levé části obličeje od...

20. dubna 2026  22:25

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

