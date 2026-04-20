Ještě tekutá strava a Karlíto bude zpátky! Vémolovi sundali lékaři fixátor čelisti

„Mám operaci za sebou a konečně už jsem bez lešení,“ ohlásil se Vémola po zákroku na videu, jež umístil na Instagramu. Z nemocničního lůžka s vděčností poděkoval týmu zdravotníků, kteří mu „mikrofon“, jak sám později konstrukci nazval, z čelisti odebrali.
„Operace to byla asi dlouhá a vypadá to, že úspěšná. Pan doktor říkal, že se asi pár dní nenajím. Na mě si ale nepřijdou,“ doplnil o svém novém režimu stravování, při němž bude po dobu rekonvalescence odkázán na tekutou stavu. „Jsem rád, že to mám za sebou a Karlíto bude zpátky,“ těší se na život bez omezení zápasník MMA.
Původně plánovaný zákrok kvůli akutnímu zánětu čelisti měl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze podstoupit těsně před loňskými Vánocemi.
Zápasníka Karlose Vémolu z vazby převezli do nemocnice, podstoupil zákrok
Před nástupem do nemocnice ho ale zadržela policie spolu se dvěma dalšími muži. Všichni byli obviněni ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu. Operaci proto podstoupil v náhradním termínu v úterý 30. prosince.