I v den dvaadvacátých narozenin svojí manželky Lucie měl koncert, takže oslavy se konaly přes den a byly střídmé. Večer už Bohuš Matuš s Marianem Vojtkem za doprovodu Charlie Bandu zpíval na koncertě krom jiných písničky dvou dávných rivalů a zároveň Zlatých slavíků – Karla Gotta a Waldemara Matušky.

„Karel Svoboda, se kterým jsem udělal dvě desky, mi říkal: „Zpívej svoje písničky i ty od Karla a budeš mít krásné koncerty. Takže mi k tomu dal svolení,“ říká Bohuš Matuš. Jenomže několikanásobnému Zlatému slavíkovi se to moc nezamlouvalo.

„Bavili jsme se spolu o tom, ptal se mě, proč je zpívám. Ale když mi Karel Svoboda na moji první desku zařadil píseň Musíš být jenom má, tak jsem musel. A pak se mi samozřejmě líbila písnička Jdi za štěstím. Zeptal jsem se Svobody, jestli můžu zpívat i ji a odpověděl:´Samozřejmě, že můžeš.´ Takže zpívám obě. Protože jsou krásné,“ vysvětluje Bohuš Matuš.

Dnes, kdy Karel Gott ani Waldemar Matuška už mezi námi nejsou, připomíná posluchačům jejich umění. „Máme už s Marianem za sebou asi padesát koncertů a funguje to. Lidi reagují skvěle. My to pojímáme trošku jako zábavnou show. Vzpomínáme i na svoje zážitky s oběma zpěváky,“ prozrazuje Matuš a dává jeden k dobru.

„Karel Gott se mě kdysi ptal: ´Bohuši, co máš pod tou čepicí?´ Říkám mu: ´Karle to nechtějte vědět, to je strašný.´ A on: ´Ale ne, vždyť jsi docela hezký kluk až na ten obličej. Co máš pod tou čepicí?´ Tak jsem si ji sundal a Karel Gott prohlásil: ´To je příšerný. To už nikdy nikomu neukazuj,´ směje se Bohuš.

„I dcera mě minulý týden překvapila. Upadla jí panenka, já se tomu smál a ona: ´Ty máš tak ošklivou pleš,´“ postěžoval si Bohuš. Proto nosí na hlavě šátek uvázaný na piráta. „Sám vidím, že v něm vypadám líp. S odhalenou pleší se dobře necítím. Zkoušel jsem si na ni nechat vlasy vytetovat, jenomže v těch reflektorech na pódiu to není tak vidět,“ vysvětluje.

Když mluví o Karlu Gottovi, dokonale napodobuje jeho hlas. Na jevišti, kde zpívá jeho písničky, je jím jen z poloviny. „Napůl jsem to já Bohoušek a napůl Karel. Nechci, vytvářet úplný plagiát, protože to je vždycky směšné a trapné, ale malinko se ho tam snažím dát,“vysvětluje.

S Waldemarem Matuškou se poprvé potkal v Semaforu, když mu bylo něco málo přes dvacet. „Nejprve jsem mu podržel dveře, všude ho vítal... A pak jsem zazpíval Slavíky z Madridu. Waldemar se rozbrečel: ´Teď jsem slyšel sám sebe zamlada. Co to má znamenat? Jak se jmenujete?´,“ vzpomíná Matuš.

Ze Semaforu na popud Tomáše Trapla odešel zpívat do muzikálu Dracula. „Semafor jsem miloval, ale tohle bylo něco velkého, nového... V Draculovi hráli Lucie Bílá, Dan Hůlka, Jirka Korn… Byl to začátek muzikálové éry v Česku, určitě to nejlepší, co mě v té době mohlo potkat,“ vysvětluje. Poté následovaly další muzikály, v nichž získal roli.

Když se po letech opětovně setkal s Waldemarem Matuškou, byl už bronzovým slavíkem. „Řekl jsem mu: ´Díky vám jsem Waldemare tam, kde jsem chtěl být.´,“ vzpomíná Matuš. „Deset let jsem se umísťoval v anketě o nejpopulárnějšího zpěváka do desátého místa,“ dodává.

Bohuš Matuš jako Agamemnon v muzikálu Troja

Za zásadní pro svou kariéru považuje spolupráci s hudebním skladatelem Karlem Svobodou. Ten ovšem tragicky zemřel „Mnohokrát se mi o něm od té doby zdálo. Většinou jak spolu pracujeme na dalších písničkách,“ říká Bohuš. Ještě za jeho života se ale stihli rozkmotřit. „Karla jsem miloval, ale měl jsem telecí dny. Občas jsem řekl, co jsem neměl. A nebyl jsem ani dost disciplinovaný. V době, kdy se mi dařilo, jsem si myslel, že jsem tak slavný, že už nikoho nepotřebuji a odešel jsem z Warner Music i od Karla Svobody,“ přiznává. „Ale musím říct, že se mi ulevilo. Ona to byla navoněná bída. Měl jsem strašně moc koncertů, ale nenaplňovalo mě to, nebavilo,“ dodává.

Přiznává, že časem padl až na samé dno. „Ale vyhrabal jsem se z něj sám, bez jakékoliv pomoci a někdy i falešných berliček, což byl třeba ten Slavík,“ vypráví. „Mně tahle anketa nic nepřinesla. Podle mě není ukázkou popularity ani toho, jak jste dobrý. Teď mám dvacet koncertů měsíčně, jsem osmdesátý ve Slavíkovi a je mi strašně dobře. Předtím jsem byl hvězda, měl všechno, ale pořád se kolem mě motali divní lidé a dělal jsem podivné rozhovory,“ říká.

V muzikálech se už tolik neobjevuje. V Troji, kterou uvádí Divadlo Broadway hraje krále Agamemnóna a v Noci na Karlštejně trubadúra. „Jezdit se svými sólovými vystoupeními mě baví víc, muzikálům se spíš vyhýbám,“ říká.

V jeho šlépějích kráčí i čtyřletá dcera Natálie. „Krásně a ráda zpívá, ale hlavně dobře tancuje. Chodí do dětského baletu k Veronice Zítkové a je prý talent. Já jsem taneční dřevo, ale ona už vystupuje v klipech dětských zpěváků a zpěvaček,“ prozradil Bohuš Matuš.

I když manželka by si přála další dítě, on se mu brání. „Bude mi padesát dva, bojím se mít dalšího potomka. Připadám si starý. Za pár let bych pro to dítě byl už dědek,“ zdůvodňuje.

Lucie Matušová se vrátila ke zpívání, kterému se kdysi věnovala na konzervatoři. „Chodí k Elišce Toperczerové, která učila i dceru Karla Gotta. Je ale strašně stydlivá, tak na tom trošku pracujeme,“ říká Bohuš Matuš, který má na léto plný diář, takže rodinnou dovolenou neplánuje. A v polovině prosince vystoupí jako host Terezy Mátlové na koncertě Tady a teď v Lucerně.