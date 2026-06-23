„Nevím, kde teď je… Když tak si najde jiného,“ řekl o manželce deníku AHA Bohuš Matuš, když přišel na akci Anděl mezi zdravotníky pouze se svou pětiletou dcerou Natálií.
Bohuš Matuš se dal dohromady s Lucií, když jí bylo pouhých 15 let a tehdy musel svou lásku kvůli věku partnerky hájit před širokou veřejností. Nyní přiznává, že právě věkový rozdíl má velký podíl na krizi jejich vztahu.
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Zamrzl jsem v šestnácti letech. To asi většina chlapů, míní Bohuš Matuš
„Třicet let je hodně a určitě to není dobrý. Ale nějak se snažíme. Máme dcerušku, takže nechceme nic rozvracet, ale že by to bylo nějaký ideální, to není,“ přiznal Matuš s tím, že má úplně jiné zájmy než jeho mladá manželka, která studuje v současné době konzervatoř a zkouší muzikál.