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Manželka Bohuše Matuše potvrdila rozpad vztahu. Zůstáváme přáteli, říká

Autor:
  15:15
Lucie Matušová v Egyptě

Lucie Matušová v Egyptě | foto: Instagram

Bohuš Matuš a Lucie Matušová v Egyptě
Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie na dovolené v Egyptě.
Bohuš Matuš v Egyptě
Bohuš Matuš s manželkou Lucií a dcerou
73 fotografií
Zpěvák Bohuš Matuš (52) prohlásil na akci Anděl mezi zdravotníky, že vůbec netuší, kde je jeho žena a promluvil o krizi vztahu. Lucie Matušová (23) na to reagovala na sociální síti, kde vysvětlila, že studuje a nemůže být stále doma, jak by si její manžel představoval. Následně uvedla, že jsou přátelé.

„Nevím, kde teď je… Když tak si najde jiného,“ řekl o manželce deníku AHA Bohuš Matuš na akci, kam dorazil pouze v doprovodu své pětileté dcery.

Lucie Matušová vysvětlila na sociální síti, že se rozhodla vyhýbat mediálnímu zájmu a soustředit se na studium. Pro manželova slova pochopení nemá.

Když tak si najde jiného, shrnul Matuš krizi ve vztahu s mladou manželkou

„Nevím, jestli bylo manželovi v tom vedru dobře, když dokázal takhle mluvit. Že by nevěděl, kde jsem, není pravda. Já už na akce s novináři skoro nechodím, není mi to příjemné,“ vysvětlila.

Její dcera je naopak ráda mezi lidmi, takže jí v tom nijak nebrání. „Spolu podnikáme spoustu jiných aktivit a nikdy se nestalo, že by manžel nevěděl, kde jsem já nebo Natálka. Bohužel nemůžu být doma nonstop, jak by se mu asi líbilo,“ napsala Matušová a naznačila, že Matušovi vadí, že Lucie věnuje svůj čas studiu i že si občas vyrazí.

Lucie Matušová v Egyptě
Bohuš Matuš a Lucie Matušová v Egyptě
Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie na dovolené v Egyptě.
Bohuš Matuš v Egyptě
73 fotografií

„Vadilo asi i to, abych se jednou za čas potkala s kamarády. Myslím, že to potřebuje každá maminka, ať je jí 20 nebo 40,“ popsala s tím, že její manžel má také aktivity s kamarády a nikdo mu v tom nebrání.

Později potvrdila, že jejich vztah se změnil. „Zůstáváme dobrými přáteli,“ uvedla pro Super.cz.

Bohuš Matuš už předtím naznačil, že za krizí jejich vztahu je třicetiletý věkový rozdíl. „Třicet let je hodně a určitě to není dobrý. Ale nějak se snažíme. Máme dcerušku, takže nechceme nic rozvracet, ale že by to bylo nějaký ideální, to není,“ přiznal Matuš.

bohus_matus_oficialni

Dnes je to 5 let,co jsme si řekli ano❤️
@luxia.matus

12. května 2026 v 9:07, příspěvek archivován: 23. června 2026 v 14:53
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S Lucií se dal dohromady, když jí bylo pouhých patnáct let. Jakmile byla plnoletá, vzali se a narodila se jim dcera Natálie. O krizi jejich vztahu bulvární deníky psaly už na přelomu roku, pak ale manželé zveřejnili snímky ze společné dovolené v Egyptě, kde působili jako zamilovaný pár. Ještě letos v květnu zveřejnil Bohuš Matuš snímek k výročí jejich svatby.

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Témata: Bohuš Matuš, vztah

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