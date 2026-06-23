„Nevím, kde teď je… Když tak si najde jiného,“ řekl o manželce deníku AHA Bohuš Matuš na akci, kam dorazil pouze v doprovodu své pětileté dcery.
Lucie Matušová vysvětlila na sociální síti, že se rozhodla vyhýbat mediálnímu zájmu a soustředit se na studium. Pro manželova slova pochopení nemá.
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Když tak si najde jiného, shrnul Matuš krizi ve vztahu s mladou manželkou
„Nevím, jestli bylo manželovi v tom vedru dobře, když dokázal takhle mluvit. Že by nevěděl, kde jsem, není pravda. Já už na akce s novináři skoro nechodím, není mi to příjemné,“ vysvětlila.
Její dcera je naopak ráda mezi lidmi, takže jí v tom nijak nebrání. „Spolu podnikáme spoustu jiných aktivit a nikdy se nestalo, že by manžel nevěděl, kde jsem já nebo Natálka. Bohužel nemůžu být doma nonstop, jak by se mu asi líbilo,“ napsala Matušová a naznačila, že Matušovi vadí, že Lucie věnuje svůj čas studiu i že si občas vyrazí.
„Vadilo asi i to, abych se jednou za čas potkala s kamarády. Myslím, že to potřebuje každá maminka, ať je jí 20 nebo 40,“ popsala s tím, že její manžel má také aktivity s kamarády a nikdo mu v tom nebrání.
Později potvrdila, že jejich vztah se změnil. „Zůstáváme dobrými přáteli,“ uvedla pro Super.cz.
Bohuš Matuš už předtím naznačil, že za krizí jejich vztahu je třicetiletý věkový rozdíl. „Třicet let je hodně a určitě to není dobrý. Ale nějak se snažíme. Máme dcerušku, takže nechceme nic rozvracet, ale že by to bylo nějaký ideální, to není,“ přiznal Matuš.
S Lucií se dal dohromady, když jí bylo pouhých patnáct let. Jakmile byla plnoletá, vzali se a narodila se jim dcera Natálie. O krizi jejich vztahu bulvární deníky psaly už na přelomu roku, pak ale manželé zveřejnili snímky ze společné dovolené v Egyptě, kde působili jako zamilovaný pár. Ještě letos v květnu zveřejnil Bohuš Matuš snímek k výročí jejich svatby.