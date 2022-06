Bohuš Matuš touží po plastikách, jeho žena Lucie jde na operaci nosu

S Matušovými se nacházíme na klinice krásy. Co vás trápí a přivádí?

Lucie: Mě čeká plastika nosu, protože jsem nešikovná a udělala jsem si ve škole úraz medicinbalem. Tak mě to trošku trápí. Snažila jsem se najít co nejlepší kliniku. Tady je opravdu úžasný pan doktor, který mi s tím pomůže. Odoperuje mi zároveň během jedné anestezie i pupeční kýlu, abych se s tím moc netrápila. Těším se na to, jak to bude vypadat.

Jak velkým příznivcem těchto estetických zákroků je Bohuš Matuš?

Bohuš: Jsem velkým příznivcem. Když to ženě zvedne sebevědomí, udělá jí to radost a pomůže psychicky, tak je to zázrak. Já sám také uvažuji o tom, že půjdu tady k panu doktorovi. Mám pytle pod očima, tukové váčky, a už je to na kameru hodně vidět. Přece jenom už mi bude padesát let, tak abych pro sebe něco málo udělal.

Nebojí se Lucka Matušová toho, že se zpočátku nebude poznávat v zrcadle?

Lucka: Já se na to upřímně těším.

A co vy? Bojíte se toho, že najednou to bude úplně jiný člověk, vedle kterého se ráno probouzíte?

Bohuš: Myslím, že Lucku ten nos už dlouho štval a že jí to udělá radost. Já když vidím, že je šťastná, tak je mi jedno, i kdyby měla sto kilo a dlouhej nos. Mám ji rád a budu rád, když se bude cítit líp.

Kýla je téma, o kterém se moc nemluví...

Lucie: Přiznám se, že bych do státní nemocnice už nešla. Mám už z toho strach, nejsem spokojená s tím, jak to předtím udělali. Mám z toho ohromnou ošklivou jizvu. Kýla se vrátila a břicho mě pořád ještě po tom zákroku bolí, i když už je to přes rok. Takže se těším, že už se toho snad konečně zbavím.

Spousta lidí touží po kosmetických úpravách všeho druhu. Kdybyste měli neomezený rozpočet, jak byste s ním naložili?

Bohuš: Nechal bych si udělat dlouhé vlasy, protože mám jenom takové chmýří. To by byla první věc. A nos. Taky jsem jednou přes něj dostal. A taky asi liposukci břicha a ty pytle pod očima.

Bohuš Matuš a Lucie Palkaninová se vzali 12. května 2021.

Co vy, Lucko?

Lucie: Já teď upřímně nevím. Ale asi by to po dětech chtělo nová prsa, protože mi je dcera Natálka trošku vytahala. To ale tak za deset let. Ne že bych byla nějaká milovnice plastik. Ale předtím jsem měla nos v pořádku a teď jsem si po úrazu na ten hrbolek stále nezvykla, tak bych to chtěla dát zase do pořádku.

Jak moc snadno podléháte tlaku dnešní společnosti a tomu, co vidíte na Instagramu a v televizi, kde jsou převážně samá dokonalá těla a vyhlazené tváře? Co to dělá s vaší psychikou?

Bohuš: Se mnou to nedělá nic, protože si myslím, že to není se mnou tak hrozné. A Lucka je samozřejmě krásná.

Sledujete nějaké modelky, kterým byste se chtěla podobat?

Lucie: To ani ne. Většina těch fotek je hodně vyretušovaných. Když pak ty lidi vidíte naživo... Ale to my děláme samozřejmě občas taky, ať jsme spokojeni s tou fotkou (smích).

Když se přesuneme k panu doktorovi, plastickému chirurgovi Peterovi Mertanovi, kolik nových nosů osobně za měsíc odoperujete?

Jsou to desítky. Celkově jsem odoperoval už stovky nosů.

Jaký tvar nosu nejčastěji žádají české ženy?

Žádají přirozený tvar. Málokteré už vyžadují ten typický pršáček. Spíše je trendem posun k normálnosti a přirozenosti, aby nos harmonicky zapadal do obličeje.

Když to vezmeme procentuálně, kolik operací schválíte a jdete do nich a kolik jich musíte klientům rozmluvit?

Pohybuje se to už ve vyšších procentech. Devadesát pět procent odoperuji a pět procent klientů odmítnu.

Vnímáte, že s vzestupem neinvazivní estetické chirurgie je čím dál menší poptávka po invazivních zákrocích?

Ne, toto nevnímám. Ta pomyslná neinvazivnost je pro mě jen zdánlivá. Protože i tak to musí být vpravené dovnitř do těla, jako například u fillerů (výplní). Takže i tam je vždy nějaký zásah. Samozřejmě že naše operativa je trošku více invazivní.