Bohumil Klepl poprvé promluvil o zesnulé mamince. Nechtěla už žít, říká

Patrik Hartl křtil svoji první dětskou knihu Andulka Andula a jeho kolegové u toho chtěli být. I se svými dětmi nebo vnoučaty. Takže ho přišel pozdravit i Bohumil Klepl, byť mu nedávno zemřela maminka. „Bylo to drsné, ale máma pořád říkala tím svým přízvukem (měla arménský původ, pozn. red.): Já bych Bohoušku chtěla umřít. Já už tady jenom sedím...,“ zavzpomínal herec.

„A já jí oponoval: Ty nás všechny přežiješ! Neměla žádné velké zdravotní problémy, ale už jenom seděla v tom křesle a opakovala: Bohouši, já už se těším, až tu nebudu. A pak se to stalo,“ promluvil herec poprvé o těžké ztrátě.

Maminka si sice nenaplánovala, jaký chce mít pohřeb, ale herec už to má vymyšlené. „Na chalupě, kde žila s tátou většinu života, vysypeme její popel a zasadíme višeň, tu měla ráda,“ prozradil.

Maminka se dožila úctyhodného věku, zemřela ve čtyřiadevadesáti a je zřejmé, že i herec by se díky dobrým genům mohl dočkat dlouhého života. Ale moc o to nestojí. „Já si myslím, že takový vysoký věk je už nesmysl. Pak už bych jenom plácal nějaké blbosti, na divadle bych nebyl schopný říct souvislou větu. Tak co bych pak dělal? Devadesát čtyři je zbytečně moc, ale chtěl bych, jak říkala moje máma, usnout a už se neprobudit,“ říká.

Klepl je už šestým rokem bez alkoholu. „Jsem abstinující alkoholik. Teď už je to jednoduché, ale dřív to bývalo těžší,“ dodává. „Jsou lidi, kteří si jenom cucnou a jsou v tom znovu – a jiní můžou prochlastat celý život a nic se jim nestane. Jsou mezi námi takoví umělci. Ale já patřím do té první skupiny.“

Stejně jako alkoholu se nadobro vzdal jízdy na motorce, poté, co měl vážnou dopravní nehodu. „Moje dospělé děti mi motorku zakázaly a já je poslouchám. A teď už bych se i bál na ni sednout, protože vidím, jak jezdí ostatní. Tedy, já jsem taky jezdil jako prase, až teď si s hrůzou uvědomuji, co jsem na těch ulicích v centru Prahy dělal,“ sype si popel na hlavu.

Karamboly v autě se mu naštěstí vyhýbaly, s výjimkou jednoho. „V roce 1984, když se mi narodil syn a já jel do porodnice, otočil jsem svoji škodovku na střechu. Přijeli policajti, naměřili mi 2,4 promile a ptali se, kde jsou mrtví. Já se ještě snažil dostat to auto zpátky na kola a řval na ně: Chlapi, já mám syna, já jedu do porodnice. Tam jsem se dostal, ale později: mezitím mě odvezli do nemocnice s podezřením na vnitřní zranění. To byla moje jediná bouračka. Od té doby slavíme se synem narozeniny společně – dvacátého druhého srpna. On se narodil poprvé, já podruhé,“ prozradil Bob Klepl

Na křest knihy Patrika Hartla, v jehož hrách hraje, přivedl pětiletého vnuka Ralfa. „Tuhle mi říkal: Dědo, to je paradox. Tak se ho ptám, co má na mysli a on: Že jsi děda a zároveň komediant,“ dal k dobru historku.

Jestli bude Ralf jednou taky hercem, nelze odhadnout. Jeho otec, Bohumilův syn, pracuje v 3D tisku. Pokud ale Ralf zdědil geny po dědovi, možné by to bylo.