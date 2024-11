Tohle se mi stalo poprvé, vzpomíná Klepl na svůj trapas na jevišti

Je sice v důchodu, ale zatím pořád hraje divadlo. Přibližně patnáctkrát do měsíce. „Občas mám výpadky paměti, ale mladší kolegové mi vždycky pomůžou. Musím se ale pochválit, že vždycky držím figuru! I když neumím text, jsem pořád v postavě dané hry,“ prozrazuje na sebe.

„Jasně, že si ze mě kolegové dělají legraci, ale já jim to vracím: Vždyť ty jsi taky nevěděl! Obzvlášť Kryštof Hádek, ten se dokáže tak odbourat... Když jsme spolu hráli Revizora, říkám mu: Excelence, co se smějete, co to jako je?“ usmívá se Klepl.

Prozradil také, co Hádka tak strašně odrovnalo. „Nedávno jsem si na jevišti omylem krkl. To nemohl vydržet nikdo, ani diváci. Kolegové z jeviště odcházeli, ale já dál hrál postavu hejtmana. Akorát jsem si tam přidal: No tak jsem si dal kousek salámku! Prostě dál jsem držel figuru, jak je mým zvykem,“ vypráví herec.

„Nemohl jsem tušit, že se mi něco takového stane. Nikdy předtím jsem to nezažil,“ kroutí hlavou nad svým faux pax, „a moji čtyři kolegové se u toho váleli smíchy.“

V divadle Studio DVA hraje krom Revizora v inscenacích Líbánky na Jadranu, Lovci bobrů a Vysavač. Nejraději má hru Lovci bobrů. „Protože tam toho textu mám nejmíň, tam jenom procházím. Nejhorší je Vysavač, který hraji už desátý rok. Asi ho brzy zruším. Už jsem dost starý, abych byl sám na jevišti a dělal, že balím dvacetiletou holku. Už to začíná zavánět takovým senilním... Říkal jsem to i Patriku Hartlovi, který mi tu hru napsal,“ prozradil.

Kryštof Hádek, Bohumil Klepl a Štěpán Benoni

O svém kolegovi a kamarádovi, který bojuje týden co týden o postup do dalšího kola v taneční show StarDance mluví jako o ctižádostivém a pracovitém člověku. „Ten jen tak nevypadne, on maká. A navíc je zábavný. Mám ho hrozně rád, protože jak sám říká, oba máme ADHD (vrozená porucha projevující se mimo jiné nepozorností, neschopností soustředit se a hyperaktivitou – pozn. red.),“ vyznává se Klepl.

„Vysavač napsal díky tomu, že viděl moji psychiatrickou zprávu z protialkoholního oddělení. Ta ho tak nadchla, že hned začal psát hru. Ona začíná slovy, že mám hypersenzitivní ne zcela standardní reakce. Ale ten doktor mi to vysvětlil. Říkal: Abyste to pane Klepl pochopil, vy máte v hlavě nasráno. A to Hartla tak chytlo, že za tři dny měl tu hru hotovou,“ prozrazuje Klepl.

I Líbánky na Jadranu, ve kterých hraje s Evou Holubovou, prý čerpají z jeho osobních zkušeností. Tentokrát s ženami. „Ale Lovci bobrů ne, tu napsal Patrik asi na základě vlastních poznatků,“ nešetří Klepl kamaráda.

Bohumil Klepl je rozvedený, z rozpadlého manželství má syna Tomáše, který je technicky zaměřený a dceru Kláru, jež pracuje jako inspicientka v Divadle Na zábradlí. „Je moc ráda, že má tuhle práci a zrovna v divadle, kde já toho tolik zažil,“ vzpomíná herec na své dávné působiště, kde odehrál řadu rolí.

Děti mají sice už svůj život, ale ovlivňují i ten jeho. Po velké bouračce před lety mu zakázaly jezdit na motorce. Herec má už léta stálou přítelkyni, která je inženýrkou ekonomie. Žijí ale oddělené. „Já bych už nedokázal s nikým bydlet,“ přiznává.

A marně vzpomíná, jak dlouho už spolu jsou. „Na data nejsem dobrý. Ale ona se vždycky připomene. Nedávno měla narozeniny, tak volala, že je má. Já na to: Aha! A poblahopřál jsem jí,“ pochvaluje si, jak krásně jim to funguje.