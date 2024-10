Moje protialkoholní léčba stála jako pobyt na Maledivách, říká Klepl

„Já se k tomu přiznávám, protože mně to zabraňuje v tom, abych se napil, když to takhle veřejně říkám,“ promluvil Bohumil Klepl o své protialkoholní léčbě.

Už šest let se díky tomu nenapil. „Kolegové v divadle čekají, kdy se zlomím, ale já to držím,“ říká herec.

Nerad by se do léčebny znovu dostal i kvůli financím. „Moje léčení bylo v soukromém sanatoriu, velmi drahém. Do statisíců to šlo,“ přiznal Klepl.

„Zachovávali inkognito, chodil jsem hrát, pak mě vozili zpátky do sanatoria,“ popsal.

Pobyt v léčebně přirovnává k luxusní dovolené. „S kolegy v divadle v čele s Kryštofem Hádkem jsme tomu začali říkat Maledivy, protože to bylo zhruba v té ceně. Občas se mě kolegové, kteří se taky chystají, ptají, kolik to bude stát, tak jim říkám, aby už začali šetřit,“ dodal Klepl. Ten hraje ve Studiu DVA a jedno z představení je one man show s názvem Vysavač, což koresponduje s jeho pověstnou zálibou v luxování

„To se o mně rozkecalo, že žiju s vysavačem. To já ale nejsem takovej magor,“ ubezpečuje Klepl.

Bohumil Klepl v představení Vysavač

„Mám příruční vysavač u postele. Ráno vstanu v pět, jak se zvednu, zapnu to, jdu s tím na záchod, vyčůrám se a jdu zase zpátky a je vyluxováno. Jinak se luxováním nezabývám,“ popsal s humorem sobě vlastním.

„Jenom je jenom problém, že občas začnu vysávat na zahradě. Jenom ta dobrá tráva vydrží! Ale to mi moje dospělé děti říkají, jestli jsem normální. Tak jsem pochopil, že to už je za čarou,“ dodal Bohumil Klepl.