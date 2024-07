Jsem cholerický dědek, když sedím doma, tak z toho blbnu, říká Bob Klepl

Koukáte se před představením dírkou v divadelní oponě, jací přišli lidé?

Koukám. Nejdřív do první řady, kde sedávají ti nejbohatší, a pak se zadívám i do dalších dvou tří řad, jak je publikum generačně namíchané. Mám čuch na to, když manželka vezme s sebou manžela, který se tváří nevrle, protože byl do divadla odtažen za trest – to si pak pomyslím: A jé, ten mi to nedá zadarmo! Jindy se zase uklidním, že dneska to bude v pohodě.

Ještě jsem neřekl ani slovo a v první řadě si pán hlasitě postěžoval manželce: „Ty vole, zase Klepl...“