Po čtyřnásobném bypassu jsem seknul s kouřením a chodím, říká Bohouš Josef

Rodilý Plzeňan Bohouš Josef je muzikálový zpěvák a zakladatel i frontman bývalé skupiny Burma Jones, založené v Plzni v roce 1990. Třináctou komnatou muzikanta je srdeční kolaps, kvůli němuž se ocitl v ohrožení života.

„Před dvanácti lety jsem měl najednou svíravý pocit na hrudi. Radil jsem se s lékaři, poslali mě na kardiologii, ať zjistí, co a jak. Pan profesor z Motola mi řekl, že mám zúžené cévy a je zapotřebí s tím něco udělat. Dali mi do cévy v místě zúžení sponu, která ji roztáhla, aby byla průchodná. Ulevilo se mi a tím, že to nebyla náročná operace, hodně rychle jsem na to všechno zapomněl. Což jsem asi neměl,“ popisuje Bohouš Josef počátky problémů se srdcem v novém dílu pořadu 13. komnata.

Před víc než dvěma lety, těsně před začátkem muzikálu Tři mušketýři, kde měl vystoupit v roli kardinála Richelieu, zkolaboval, selhalo mu srdce. „Cestou do divadla bylo ještě všechno v pohodě. Na zvukové zkoušce jsem se ale nadechl a najednou jsem cítil velký tlak na hrudi. Věděl jsem, že zkrátka nezazpívám, že je něco špatně,“ vzpomíná.

Bohouš Josef s manželkou v pořadu 13. komnata (2022)

Režisér představení Libor Vaculík ho musel neprodleně odvézt do Motolské nemocnice. Tam si pobyl dva dny, než ho převezli do IKEM, kde podstoupil operaci.

Tým lékařů vedl chirurg Jan Pirk, podle kterého se mu muzikant dostal do rukou za deset minut dvanáct. „Ischemická choroba srdeční je nejčastější diagnózou, na kterou lidé umírají. Na srdečné cévní příhody umírá stále padesát procent lidí,“ říká profesor.

Muzikantovi voperovali kvůli čtyřem zúženým tepnám čtyři bypassy. Zákrok při mimotělním oběhu trval sedm hodin. Zpěvák si po probuzení z anestezie uvědomil, že jeho život visel na vlásku. Začal ho tedy zásadně měnit.

„Vzpomněl jsem si, co říkal Ondra Hejma o tom, když byl také v minulosti na podobné operaci s delší narkózou. Že si musel hned po probuzení začít opakovat texty. Tak jsem také hned začal,“ popisuje Bohouš Josef.

Následkem operace razantně zhubl, a proto se rozhodl daleko disciplinovaněji o sebe pečovat a zdravě jíst. Přestal kouřit a začal intenzivně a pravidelně chodit. Denně nachodí kilometry. Například za letošní březen má na svém kontě 360 kilometrů. „S kouřením jsem seknul ze dne na den. Jinak to nešlo. Nemohl jsem si ani představit, že bych si dal po takové operaci cigaretu,“ říká.

Zpěvák žije střídavě v bytě v Praze a v domě své manželky v Brně, chodí na procházky se psem a už se těší, až se bude moci vrátit na divadelní prkna, na nichž se opět rozezní muzikály a koncerty.

Bohouš Josef vystupoval takřka ve všech slavných českých muzikálech, početně překročily dvacítku. Účinkoval například v Jesus Christ Superstar, Galileovi, Třech mušketýrech, Katu Mydlářovi, Hamletovi, Kleopatře, Krysařovi, Bonnie a Clyde, Muži se železnou maskou a dalších. Je hlavním tvůrcem muzikálu Mona Lisa. V současné době hraje mimo jiné ve dvou svých kapelách: Bohouš Josef & Burma a Divokej proud.