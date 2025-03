„Začínal jsem v roce 1991 v Národním divadle a byl jsem tam rok. Pak jsem čichl k dabingu, a už jsem u toho zůstal,“ vzpomíná Bohdan Tůma na své herecké začátky.

Dabingu se začal věnovat ještě v jeho zlaté éře, a tak zažil při práci legendy, jakými byli Rudolf Hrušínský či František Filipovský. „Když jsem ho viděl, říkal jsem si: Kéž bych to uměl jako on,“ říká o posledním jmenovaném.

Na svém kontě má Bohdan Tůma zhruba patnáct tisíc titulů a sám sebe v nadsázce označuje za „hlásnou troubu národa“. Občas dokonce používal pseudonymy, aby se jeho jméno neobjevovalo tak často. Říkal si Roman Novotný nebo Leopold Kohák. „Aby nebylo vidět, že je to vlastně one man show,“ dobírá si sám sebe muž, který se věnuje dabingu už čtyřicet let.

Během své kariéry v dabingu si vyzkoušel dokonce i režii a vlastnil studio. „To všechno je čas minulý, teď už jenom chodím jako námezdní síla,“ říká Tůma s tím, že si potřeboval odpočinout, protože v loňském roce prodělal srdeční ischemii. Zároveň se ale obává, že toho odpočinku bude až příliš. „Začínáme končit,“ říká o situaci v současném dabingu. „To mě trefí z toho, že není co dělat,“ dodává.

Naposled daboval Jacka Blacka ve filmu Minecraft a u toho se prý pěkně zapotil. „Od polovičky filmu se jenom křičí, řve, huláká – ale ve větách,“ popsal.