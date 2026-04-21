Bohdan Tůma zavzpomínal, jak daboval erotické filmy s Jaroslavou Obermaierovou

  16:11
Bohdan Tůma (58) je nejproduktivnější český dabér. Má na kontě 15 tisíc filmů. Jeho hlasem mluví Brandon Walsh, Semir z Kobry 11, ale i protivný Alzák. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka přiznal, že v minulosti daboval i jiné žánry a přidal historku s Jaroslavou Obermaierovou.

„Já sám nevím, jak jsem se k tomu dostal,“ říká o dabingu Tůma. „Z prvního dabingu mě vyhodili. Já ze sebe nevypravil ani slovo. Byl jsem tehdy mladičkej,“ vzpomíná. „Já jsem se nastartoval v roce 91 Brandonem,“ připomněl Tůma svou první výraznou roli v seriálu Beverly Hills 90210.

Jaroslava Obermaierová v seriálu Ulice (2023)
V 90. letech Bohdan Tůma daboval kde co, dokonce i porno. Dělala to řada herců, u nichž by to divák ani nepředpokládal. Jednou z jeho kolegyň, na které rád vzpomíná, byla Jaroslava Obermaierová.

„Dělali jsme takovou scénu, ona dělala hraběnku a vzala si do studia časopis Vlasta. Měla posazené brýle na nose, listovala časopisem, sem tam vzdychla a do toho mi řekla: ‚No podívej se na tu nádivku.‘ A najednou se zadívala na obrazovku a říká: ‚Lízej mi pí…u.‘ A já jsem úplně zvadl a nezmohl jsem se už vůbec na nic,“ směje se Tůma.

Začínáme končit, říká o českém dabingu jedna z jeho hvězd Bohdan Tůma

Často dabuje zahraniční hvězdy, třeba Jima Carreyho. Jediný, s kým se ale setkal, je herec Erdogan Atalay, představitel Semira Gerkhana ze seriálu Kobra 11. „S ním jsem se dvakrát osobně potkal. To je taky jediný herec, kterého dabuju a se kterým jsem se osobně potkal. On přijel do Domažlic na filmový festival, kde jsem mu předával cenu. On ladně skočil na pódium, a já jsem se tam skulil ležmo. Ale měl jsem velký aplaus,“ vzpomíná Tůma.

Dabing je jeho doména a před kamerou už se moc neobjevuje. Svou první filmovou roli dostal v roce 1990 vlastně náhodou. Byl to vojín Bamza v Tankovém praporu.

„Já jsem tehdy sloužil a AUSu (Armádní umělecký soubor - pozn. red.) na Pohořelci. Šel jsem k Černýmu volovi na pivo a potkal jsem tam kamaráda z branže. A když jsme si sedli, tak mi říká: ‚Hele, počkej, támhle je Vítek Olmer, já ho jen zajdu pozdravit.‘ A protože nám donesli jídlo a on tam s ním furt kecal, tak jsem tam šel a říkám: ‚Dobrý den, pane režisére‘ a jestli to jídlo mám donést k nim. A on mi říká: ‚Točím Tankovej prapor, dejte mi svůj telefon.‘ Já tu knížku tenkrát četl, strašně se mi líbila a za čtrnáct dní mi volal pan producent Ježek, že mám tu roli,“ popsal.

Natáčení to nebylo snadné. „Ty tanky jsme opravdu museli řídit. My se museli naučit ty tanky nabíjet,“ zavzpomínal Tůma.

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Moderátorka Naked Attraction Monika Timková pózovala v plavkách i úplně nahá

Monika Timková

Herečka a moderátorka Monika Timková pravidelně sleduje, jak se lidé svlékají v pořadu Naked Attraction. Sama zůstává oblečená, ale fanouškům dopřála několik odhalených snímků ze své dovolené. Na...

Mám rakovinu, metastáze po celém těle a obrovské bolesti, popsal Jakub Špalek

Jakub Špalek děkuje během přebírání ceny mamince a ukazuje, kde ji mají diváci...

Nezapomenutelný Eda z Šakalích let, herec a režisér Jakub Špalek (57), oznámil, že má rakovinu a prochází náročným životním obdobím. Přibližně před rokem mu lékaři objevili nádor pod ledvinou s...

Influencerku po hádce přejela konkurentka autem. Vše zachytily kamery

Klaudia Zakrzewska, která vystupuje na Instagramu jako Klaudiaglam

Ostrá hádka dvou influencerek před nočním klubem v londýnské čtvrti Soho skončila tragicky. Jedna bojuje o život v nemocnici a druhá je obviněna z pokusu o vraždu. Přihlížející celý incident natočili.

21. dubna 2026  14:07

Móda z premiéry: Hathaway ani Bluntová si nevzaly Pradu, Klumová byla sexy

Móda na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku (20. dubna, 2026)

Světová premiéra filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku vypadala jako módní přehlídka. Hlavní hvězdy nepřistoupily k výběru rób prvoplánově a nezvolily ikonickou značku. Anne Hathaway zářila v rudých...

21. dubna 2026  12:27

StarDance 2026: Známe všechny taneční páry, moderátory i porotce

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Česká televize již prozradila všechny soutěžící z řad hvězd i tanečníků čtrnáctého ročníku StarDance. Už také víme, v jakém složení vyrazí taneční páry na parket. Na koho se mohou diváci těšit?

21. dubna 2026  11:39

Kdo koho „vyfasoval“ ve StarDance? Podívejte se na nové taneční páry

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Na podzim se na obrazovky vrátí oblíbená show StarDance. Jména tančících celebrit i profesionálních tanečníků jsou už známa. Jak se ale tvůrci rozhodli je spárovat? Podívejte se, koho dostal za...

21. dubna 2026  11:06

Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na...

21. dubna 2026  10:35

Královna Alžběta II. by slavila 100 let. Rekord krále Slunce nepokořila

Královna Alžběta II. na otevření zasedání nového období britského parlamentu v...

Velká Británie si připomíná 100 let od narození své nejdéle vládnoucí panovnice. Královna Alžběta II., která přišla na svět 21. dubna 1926, přitom vládnout neměla. Následnicí se stala po korunovaci...

21. dubna 2026

Pobaví mě, když někoho hraju a píše se, že jsem celá ona, říká Pavla Beretová

Pavla Beretová (Praha, 20. května 2020)

Sama nečekala jaký zájem o Šumavu v ní nová kniha Aleše Palána vyvolá. Stačilo jí přečíst nahlas pár ukázek, aby pochopila, co autor sám proklamuje – že jde o antiprůvodce. Místo, aby nejrozsáhlejší...

21. dubna 2026

Tvrdá v ringu, ostrá v seznamce. Zápasnice Alex hledá lásku v Naked Attraction

V Naked Attraction si vybírá MMA zápasnice Alex.

Zápasnice MMA a svobodná matka Alexandra (24) předvede v Naked Attraction drsné tetování i propíchnuté bradavky. Hledá muže, který bude vyzrálý, bude ji brát i s dítětem a bude se s ním hodně smát.

21. dubna 2026

Ještě tekutá strava a Karlíto bude zpátky! Vémolovi sundali lékaři fixátor čelisti

Karel Vémola, přezdívaný Terminátor, je nejznámějším zápasníkem MMA v Česku,...

Bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola podstoupil v nemocnici na pražském Karlově náměstí zákrok. Lékařský tým mu z vnější strany čelisti vyjmul kovový fixátor, který nosil na levé části obličeje od...

20. dubna 2026  22:25

Zavraždil a rozčtvrtil nezletilou dívku, obvinila policie pěveckou hvězdu z TikToku

Americký zpěvák d4vd

Americký zpěvák D4vd byl obviněn z vraždy 14leté dívky, jejíž rozčtvrcené tělo policie loni v září nalezla ve fázi rozkladu v kufru jeho opuštěného auta. Policie jedenadvacetiletého hudebníka a...

20. dubna 2026  20:15

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Stále jsem věřila, že se vrátím. Rolí ve filmu Šampión jsem zvítězila, říká Nagyová

Premium
Herečka Jana Nagyová (2. 3. 2026)

Být krasobruslařkou a vznášet se v piruetách nad ledem jí nebylo dopřáno. Být nadosmrti princeznou zase nechtěla ona. A tak jí osud nakonec svěřil velkou roli ženy, která přivedla na vrchol jednoho z...

20. dubna 2026

Móda z vědeckých Oscarů: Aguilera předvedla naditý dekolt, Gates ukázal partnerku

Móda na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna 2026)

Na udílení takzvaných vědeckých Oscarů, tedy Breakthrough Prize, v Santa Monice, nechyběla spousta známých tváří. Kromě vědců a badatelů dorazili také herečky, zpěvačky či modelky. Podívejte se, jak...

20. dubna 2026  14:27

