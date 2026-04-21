„Já sám nevím, jak jsem se k tomu dostal,“ říká o dabingu Tůma. „Z prvního dabingu mě vyhodili. Já ze sebe nevypravil ani slovo. Byl jsem tehdy mladičkej,“ vzpomíná. „Já jsem se nastartoval v roce 91 Brandonem,“ připomněl Tůma svou první výraznou roli v seriálu Beverly Hills 90210.
V 90. letech Bohdan Tůma daboval kde co, dokonce i porno. Dělala to řada herců, u nichž by to divák ani nepředpokládal. Jednou z jeho kolegyň, na které rád vzpomíná, byla Jaroslava Obermaierová.
„Dělali jsme takovou scénu, ona dělala hraběnku a vzala si do studia časopis Vlasta. Měla posazené brýle na nose, listovala časopisem, sem tam vzdychla a do toho mi řekla: ‚No podívej se na tu nádivku.‘ A najednou se zadívala na obrazovku a říká: ‚Lízej mi pí…u.‘ A já jsem úplně zvadl a nezmohl jsem se už vůbec na nic,“ směje se Tůma.
Začínáme končit, říká o českém dabingu jedna z jeho hvězd Bohdan Tůma
Často dabuje zahraniční hvězdy, třeba Jima Carreyho. Jediný, s kým se ale setkal, je herec Erdogan Atalay, představitel Semira Gerkhana ze seriálu Kobra 11. „S ním jsem se dvakrát osobně potkal. To je taky jediný herec, kterého dabuju a se kterým jsem se osobně potkal. On přijel do Domažlic na filmový festival, kde jsem mu předával cenu. On ladně skočil na pódium, a já jsem se tam skulil ležmo. Ale měl jsem velký aplaus,“ vzpomíná Tůma.
Dabing je jeho doména a před kamerou už se moc neobjevuje. Svou první filmovou roli dostal v roce 1990 vlastně náhodou. Byl to vojín Bamza v Tankovém praporu.
„Já jsem tehdy sloužil a AUSu (Armádní umělecký soubor - pozn. red.) na Pohořelci. Šel jsem k Černýmu volovi na pivo a potkal jsem tam kamaráda z branže. A když jsme si sedli, tak mi říká: ‚Hele, počkej, támhle je Vítek Olmer, já ho jen zajdu pozdravit.‘ A protože nám donesli jídlo a on tam s ním furt kecal, tak jsem tam šel a říkám: ‚Dobrý den, pane režisére‘ a jestli to jídlo mám donést k nim. A on mi říká: ‚Točím Tankovej prapor, dejte mi svůj telefon.‘ Já tu knížku tenkrát četl, strašně se mi líbila a za čtrnáct dní mi volal pan producent Ježek, že mám tu roli,“ popsal.
Natáčení to nebylo snadné. „Ty tanky jsme opravdu museli řídit. My se museli naučit ty tanky nabíjet,“ zavzpomínal Tůma.