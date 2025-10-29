Mysleli si, že jsem Formanův syn, vzpomíná Bob Klepl, jak objel svět

Jeho vysněnou profesí je trhat nebo spíš skenovat v divadle vstupenky. Samozřejmě ve svém domovském divadle Studio DVA, kde se představil v řadě rolí jako herec. Do nových se ale nehrne. „Seriály odmítám úplně, ty už točit nechci. Nebaví mě to. Já bych byl nejraději uvaděčem v divadle. Mám to už u nás přislíbený, i když se mi kvůli tomu smějí. Mě by to přitom bavilo. Večer bych přišel do divadla, pozdravil se s kolegy, pobavil s lidmi.…,“ sní o profesi biletáře.
„Mně dělá dobře, když mám večer představení a když nemám, tak jsem z toho takový smutný…,“ popisuje, jak na něj přicházejí depresivní stavy, se kterými pomocí medikamentů bojuje už několik let.
Na svoji slávu si musel počkat. Zpočátku totiž o Boba Klepla coby činoherního herce nikdo nestál. Tak se vrhnul na loutkové divadlo. Se svojí exmanželkou, vystudovanou loutkoherečkou, založil Kleplovo rodinné loutkové divadlo. „Začínali jsme v roce 1984. Václav Kotek, tatínek Vojty, založil s výtvarníkem Kubou Krejčím Divadelní pouť na Střeleckém ostrově, a tam jsme se s mojí tehdejší manželkou chytili a hráli loutkové divadlo. Pak jsem s ním objel svět,“ popisuje zrod rodinného podniku.
Divadélko s marionetami, které tenkrát svojí ženě koupil jako dárek za pouhých dva tisíce korun, je staré sto padesát let a dnes má tudíž nevyčíslitelnou hodnotu. Ale ladem neleží. Herec ho oprášil a poskytl svému šestiletému vnukovi Ralfovi.
„Když přijde ke mně na barák, jde do prvního patra, tam se chopí těch loutek, mluví nějaké texty a hraje příběhy. No, spíš jsou to manželské etudy, to, co má vypozorované ze života. Takže se dozvím, co se u syna doma děje,“ usmívá se Bob. „A nutí mě, abych se na něj díval a všechno se mnou konzultuje, jak ty loutky držet a podobně.“ Přesto by vnukovi hereckou dráhu nedoporučoval, ale líbí se mu jeho zájem o hudbu.
Klepl se díky loutkovému divadlu dostal až do Mexika a další míst, v té době pro našince těžko nedostupných. Jeho představení byly především obrovskou nadsázkou, byť inscenoval klasické kusy. „Když jsme byli v Mexiku, tak jsem vybral hru od Gabriela Garcíi Márqueze Kronika ohlášené smrti. A naučil jsem se těch pár vět ve španělštině,“ vzpomíná. Scénáře k jeho inscenacím totiž nebyly rozsáhlé, vzhledem k tomu, že každá trvala maximálně deset minut.
Bob Klepl se léčí s depresemi. Pobyt na soukromé klinice ho stál jako Maledivy
„V Jeruzalémě jsem hrál v hebrejštině a když jsem jazyk té země nezvládal, tak jsem si to napsal a přečetl z papíru. Vždycky jsem měl velký aplaus a všichni byli rádi, že to nebylo dlouhý,“ dodává.
Nikdy by se mu ovšem nepodařilo dostat se s pimprlaty do světa, nebýt bratrů Formanových, na něž byl, jak sám říká, „nalepený.“ „Kluci byli v té době díky tátovi Miloši Formanovi, který získat Oscara za Amadea, strašně in a já se s nimi svezl. Lidi mě tím pádem brali jako dalšího Formana, i když jsem každému pořád říkal, že jsem Klepl z Marionette Theatre. Ale s nimi a jejich divadlem jsem projel Ameriku a Mexiko. Dveře jsme měli všude otevřené, protože šlo o Formany,“ uzavírá.