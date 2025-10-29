Mysleli si, že jsem Formanův syn, vzpomíná Bob Klepl, jak objel svět

Autor:
Je to paradox. Takový, jaký umí člověku připravit jenom sám život. Když neměl do čeho píchnout, hrál Bob Klepl po světě loutkové divadlo. Pak se dočkal konečně činoherních rolí, následně i filmových a televizních, s nimiž přišla popularita, a teď to chce všechno zahodit.
Bohumil Klepl

Bohumil Klepl | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čáslav, 17.05.21 MILOŠ FORMAN, ulice Formnova 555, busta Miloše Formana, kterou...
Petr Forman a Matěj Forman na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež (4....
Miloš Forman, Věra Křesadlová a její synové Petr, Radim a Matěj
Cihelnu v Třešti zná Petr Forman už od devadesátých let. Teď se s bratrem...
53 fotografií

Jeho vysněnou profesí je trhat nebo spíš skenovat v divadle vstupenky. Samozřejmě ve svém domovském divadle Studio DVA, kde se představil v řadě rolí jako herec. Do nových se ale nehrne. „Seriály odmítám úplně, ty už točit nechci. Nebaví mě to. Já bych byl nejraději uvaděčem v divadle. Mám to už u nás přislíbený, i když se mi kvůli tomu smějí. Mě by to přitom bavilo. Večer bych přišel do divadla, pozdravil se s kolegy, pobavil s lidmi.…,“ sní o profesi biletáře.

„Mně dělá dobře, když mám večer představení a když nemám, tak jsem z toho takový smutný…,“ popisuje, jak na něj přicházejí depresivní stavy, se kterými pomocí medikamentů bojuje už několik let.

Bohumil Klepl (Praha, 24. července 2020)

Na svoji slávu si musel počkat. Zpočátku totiž o Boba Klepla coby činoherního herce nikdo nestál. Tak se vrhnul na loutkové divadlo. Se svojí exmanželkou, vystudovanou loutkoherečkou, založil Kleplovo rodinné loutkové divadlo. „Začínali jsme v roce 1984. Václav Kotek, tatínek Vojty, založil s výtvarníkem Kubou Krejčím Divadelní pouť na Střeleckém ostrově, a tam jsme se s mojí tehdejší manželkou chytili a hráli loutkové divadlo. Pak jsem s ním objel svět,“ popisuje zrod rodinného podniku.

Divadélko s marionetami, které tenkrát svojí ženě koupil jako dárek za pouhých dva tisíce korun, je staré sto padesát let a dnes má tudíž nevyčíslitelnou hodnotu. Ale ladem neleží. Herec ho oprášil a poskytl svému šestiletému vnukovi Ralfovi.

Petr a Matěj Formanovi

„Když přijde ke mně na barák, jde do prvního patra, tam se chopí těch loutek, mluví nějaké texty a hraje příběhy. No, spíš jsou to manželské etudy, to, co má vypozorované ze života. Takže se dozvím, co se u syna doma děje,“ usmívá se Bob. „A nutí mě, abych se na něj díval a všechno se mnou konzultuje, jak ty loutky držet a podobně.“ Přesto by vnukovi hereckou dráhu nedoporučoval, ale líbí se mu jeho zájem o hudbu.

Klepl se díky loutkovému divadlu dostal až do Mexika a další míst, v té době pro našince těžko nedostupných. Jeho představení byly především obrovskou nadsázkou, byť inscenoval klasické kusy. „Když jsme byli v Mexiku, tak jsem vybral hru od Gabriela Garcíi Márqueze Kronika ohlášené smrti. A naučil jsem se těch pár vět ve španělštině,“ vzpomíná. Scénáře k jeho inscenacím totiž nebyly rozsáhlé, vzhledem k tomu, že každá trvala maximálně deset minut.

Bob Klepl se léčí s depresemi. Pobyt na soukromé klinice ho stál jako Maledivy

„V Jeruzalémě jsem hrál v hebrejštině a když jsem jazyk té země nezvládal, tak jsem si to napsal a přečetl z papíru. Vždycky jsem měl velký aplaus a všichni byli rádi, že to nebylo dlouhý,“ dodává.

Nikdy by se mu ovšem nepodařilo dostat se s pimprlaty do světa, nebýt bratrů Formanových, na něž byl, jak sám říká, „nalepený.“ „Kluci byli v té době díky tátovi Miloši Formanovi, který získat Oscara za Amadea, strašně in a já se s nimi svezl. Lidi mě tím pádem brali jako dalšího Formana, i když jsem každému pořád říkal, že jsem Klepl z Marionette Theatre. Ale s nimi a jejich divadlem jsem projel Ameriku a Mexiko. Dveře jsme měli všude otevřené, protože šlo o Formany,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Mysleli si, že jsem Formanův syn, vzpomíná Bob Klepl, jak objel svět

Je to paradox. Takový, jaký umí člověku připravit jenom sám život. Když neměl do čeho píchnout, hrál Bob Klepl po světě loutkové divadlo. Pak se dočkal konečně činoherních rolí, následně i filmových...

29. října 2025

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

29. října 2025

Má žena by si občas přála být klisnou, říká Ondřej Kraus. Vedle hraní závodí v parkuru

Premium

Zase jeden mezi herci, který miluje koně. Se svou manželkou herečkou Šárkou Vaculíkovou, s bratrem Martinem, také hercem, a jeho rodinou žije Ondřej Kraus na statku, kde je chovají. A právě na...

28. října 2025

V sedmdesátce další dítě. Hvězda seriálu Frasier je osminásobným otcem

Herec Kelsey Grammer (70) má dalšího syna. O novém přírůstku do rodiny se pochlubil v podcastu Pod Meets World. Jeho osmý potomek dostal jméno Christopher. Se svou čtvrtou manželkou Kayte Walshovou...

28. října 2025  16:36

Jsou hollywoodské děti častěji trans? Stalloneho manželka má vlastní teorii

Bývalá modelka Jennifer Flavinová (57) vzbudila pozornost svými výroky na téma dětí vyrůstajících v prostředí zábavního průmyslu. Podle manželky herce Sylvestera Stalloneho postrádají „strukturu“,...

28. října 2025  15:07

TikToker a kouč zemřel ve věku 25 let. Poslední video nahrál v den smrti

Zemřel TikToker, influencer a finanční kouč Ben Bader. Bylo mu 25 let. Zprávu o úmrtí oznámila na sociálních sítích jeho přítelkyně Reem a později také rodina. Poslední video nahrál v den své smrti.

28. října 2025  13:18

Co je s hvězdou seriálu Báječná léta? Herce vyhodili před třemi lety

Fred Savage (49), bývalý dětský idol známý ze seriálu Báječná léta, zažil v posledních letech tvrdý pád. V roce 2022 byl po obviněních ze sexuálního obtěžování vyhozen z rebootu seriálu, který...

28. října 2025  10:02

Jak tohle zvládají? Jan Musil s partnerem si pořídili devět psů

Tak tohle už je pořádná rodina. Moderátor Jan Musil má dvě dcery, čtyři vnoučata a devět psů! K tomu se svým partnerem Jakubem krmí každou kočku, která se zatoulá na jejich pozemek. Zdálo by se, že...

28. října 2025

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

28. října 2025

Darovala Seleně Gomezové ledvinu, pozvánky na svatbu se ale nedočkala

Herečka Francia Raisa, která před lety darovala ledvinu Seleně Gomezové, se po delší době vyjádřila k přetrvávajícím spekulacím o jejich údajné roztržce. V novém rozhovoru označila zprávy o napětí...

27. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

27. října 2025  11:55

Sociální sítě jsou jako kafe, když si ho nedám, je mi líp, říká Ester Geislerová

Premium

Ester Geislerová je herečka, vizuální umělkyně, máma dvou dětí a kurátorka projektu Terapie sdílením, který díky ní dostává mnoho uměleckých forem. Jejím relaxem je kosmetika. „Hodně pracuju, ale...

27. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.