Bob Klepl se léčí s depresemi. Pobyt na soukromé klinice ho stál jako Maledivy

Autor:
Kam vstoupí, tam zpravidla vnese dobrou náladu. Přitom jeho nitro svírá bolest. Obzvlášť v tomto ročním období propadá chmurným myšlenkám. Bob Klepl trpí depresemi, kvůli kterým byl hospitalizován.
Bohumil Klepl (Praha, 24. července 2020)

Bohumil Klepl (Praha, 24. července 2020) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Bohumil Klepl (Praha, 24. července 2020)
Bohumil Klepl (Praha, 24. července 2020)
Bohumil Klepl (Praha, 24. července 2020)
Bohumil Klepl
59 fotografií

Na křest knihy Manželství svého kamaráda Patrika Hartla sice přišel, ale optimismem nehýřil. „Já Hartlovy knihy čtu, protože on hodně vychází ze života. Má to jako matematiku. Umí ty vztahy tak rozložit a složit, že je v tom nejlepší na světě,“ vyznal se Klepl z obdivu ke spisovateli, dramatikovi a režisérovi, jenž pro něj napsal mimo jiné hru Vysavač, již uvádělo divadlo Studio DVA.

Bere ho jako svého staršího bratra, byť ve skutečnosti je Hartl mladší než Klepl. „Oba jsme citově postižení, hypersenzitivní. Takže když jsme v nějakém stresu, okamžitě to jeden na druhém poznáme. Ale Patrik je větší blázen než já,“ vypráví herec.

Patrik Hartl a Bob Klepl (14. října 2025)

Hypersenzitivita je podle něj taky hlavním důvodem, proč je v nepohodě. „Je to dané i tím podzimním obdobím, to mi nevyhovuje. Jsem depresivní typ, ale to je úděl nás komiků. Protože, jak se pořád rozdáváme na jevišti a pak je s námi sranda i v šatně a vůbec všude, prostě pořád samá sranda, sranda, sranda, tak potom už v mém nitru žádná není,“ popisuje svůj stav.

Jeho bývalé partnerky ani děti tím prý tolik netrpěly, protože tyto nenálady se u něj objevily až ke stáru. Musel už ale vyhledat odbornou pomoc. „Před rokem jsem navštívil jedno soukromé zařízení a hned si mě tam nechali. Je to tam hodně drahé, já tomu říkám Maledivy, ale je fakt, že je tam ta péče tak individuální a bydlíte v normálním luxusním zařízení, že to zase za to stojí. Ale nemůžu tam chodit furt,“ vypráví.

Před šesti lety tam byl kvůli problému s alkoholem, loni s psychikou. „Ale jenom čtrnáct dní, víc jsem nedal. (čtrnáctidenní psychoterapeutický pobyt v Neo Centru vyjde na 128 tisíc korun, za jeden den je klientům účtováno 8 857 korun – pozn. red.) Chodí tam většinou generální ředitelé, vysoce postavení manažeři, z umělců jsem tam byl jenom já. On si málokdo může tyhle Maledivy zaplatit,“ dodává.

Bohumil Klepl (Praha, 24. července 2020)

„Byl jsem i v blázinci v Bohnicích, ale odtamtud jsem po dvou dnech utekl,“ vzpomíná, jak bojoval se závislostí na alkoholu. „A pak jsem objevil tohle. Tady jste v příjemné prostředí, je tam jenom pár pacientů, holky-terapeutky se vám věnují. Pak je tam nějaký doktor psychiatr a ten si ze mě doteď dělá legraci. Říká: Stejně skončíte u flašky vína, budete koukat z okna a pomlouvat sousedy. To je váš osud. Tak jsem mu poděkoval, že je to bezvadná vyhlídka,“ říká Klepl, který se naštěstí drží od alkoholu dál a na deprese užívá tabletky.

I když přiznává lehké zlepšení svého stavu, protože kliniku navštěvuje dál ambulantně, vytratila se z jeho života radost. Neláká ho už ani pobyt v zahraničí. „Jediné, kam bych jel, jsou Maledivy. Ale ty skutečné. Jenomže tam je strašně složité letět a je to daleko, což mi vadí. Líbí se mi, že tam plavou už v malé hloubce rybičky. Byl jsem tam už dvakrát a mám odtamtud tisíce fotek. Želvy, chobotnice…,“ zavzpomínal Bob Klepl. „Takže partnerka jezdí teď na dovolené s kámoškami.“

Bohumil Klepl

Největší radost dělá herci šestiletý vnuk Ralf Bohumil Klepl.Je to chytrolín, ukecaný... Mudrlant po dědečkovi. Když ho mám na starost, tak jsem nejšťastnější,“ usmívá se.

„Syn s ním teď byl na koncertě symfonického orchestru a má video, jak Ralf stojí v hledišti a fascinovaně kouká. Hráli Mozarta, ten je přece jenom melodičtější, a on byl z toho hotový. Tak to je teď pro mě největší zážitek, to jak vnímá hudbu,“ vypráví. „Ale jeho rodiče ani já neprahneme po tom, aby byl hercem. Protože to není jednoduchý život. Lepší je být něčím jiným.“

16. října 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Už rok a půl mám akné. Padají mi vlasy i řasy, přiznává Tereza Fajksová

Miss Earth 2012 Tereza Fajksová (36) se kromě modelingové kariéry věnuje hlavně výchově svých dvou dětí. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o mateřství a nepříjemnostech, které ji trápí. Zmínila...

16. října 2025

Bob Klepl se léčí s depresemi. Pobyt na soukromé klinice ho stál jako Maledivy

Kam vstoupí, tam zpravidla vnese dobrou náladu. Přitom jeho nitro svírá bolest. Obzvlášť v tomto ročním období propadá chmurným myšlenkám. Bob Klepl trpí depresemi, kvůli kterým byl hospitalizován.

16. října 2025

Jako Karlík v továrně na čokoládu. V nahé seznamce si tentokrát vybírá muž

Třicetiletý Honza z Moravy má rád víno, ženy a zpěv a netají se svou zálibou ve sledování pikantních videí pro dospělé. V Naked Attraction neskrýval své nadšení a pobavil moderátorku zajímavými...

15. října 2025

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

15. října 2025  13:52

Neblázni! radil Ondřej Brzobohatý Daniele ohledně její účasti ve Zrádcích 2

Druhá řada psychologické reality show Zrádci patří k nejsledovanějším hitům podzimní televizní sezóny. Jedním z taháků je moderátorka Daniela Brzobohatá, členka takzvané královské elity. Každý nový...

15. října 2025  12:16

Do své knížky jsem na rovinu napsal, že jsem kretén, hlásí populární lékař Šebek

Oblíbený lékař Tomáš Šebek (48) v pořadu 13. komnata popsal své dětství v toxickém, disharmonickém prostředí, z něhož si bohužel vzorce chování odnesl i do dospělosti. To ho dovedlo téměř až k...

15. října 2025  11:25

Karel Heřmánek den před sebevraždou sepsal poslední vůli. Dělil miliony

Je tomu více než rok, co proti sobě obrátil střelnou zbraň jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Karel Heřmánek (†76). Dodnes se nevědělo, co ho k tomuto zoufalému činu dovedlo, a ani to,...

15. října 2025  9:19

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

15. října 2025

Šárka Krausová si už našla porodní asistentku. Je mi oporou, říká

I když je už ve vyšším stupni těhotenství, nedalo jí to, aby se nešla podívat na křest knihy svojí kolegyně Libuše Švormové. „Měla jsem to štěstí, že jsem s Libuškou hrála v představení Pygmalion....

15. října 2025

Po mně má vzhled, po manželce astigmatismus, říká Kotek o synovi Hubertovi

Herec a moderátor Vojta Kotek přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s manželkou Radanou a prozradil, že ho samotného překvapilo, jak se jeho žena podobá jeho matce. Mají spolu tříletého syna Huberta a...

14. října 2025

Holub vyhrál Roztančené divadlo, Řandová řádila až do roztrhání šatů

Vítězem sedmého pražského ročníku Roztančeného divadla se stal herec Antonín Holub. Horké chvíle na jevišti Vinohradského divadla ale zažila i jeho kolegyně Regina Řandová. Její šaty nevydržely...

14. října 2025  12:01

Nic umělého, říká o svém mužství v nahé scéně hvězda Rodu Guinnessů

Herec Anthony Boyle (31) se stal přes noc jedním z nejdiskutovanějších mužů na internetu. A to nejen díky své roli v netflixovém seriálu o pivovarnické rodině Rod Guinnessů, který mnozí přirovnávají...

14. října 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.