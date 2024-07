Ragbistky v sexy spodním prádle? Sexistické, reaguje na kampaň Navrátilová

Společnost Bluebella použila pro svou novou reklamní kampaň s názvem Strong is Beautiful profesionální sportovkyně. V kampani vystupují Ellie Boatmanová, Jasmine Joyceová a Celia Quansahová z britského ragbyového týmu.

Kampaň odsoudila mimo jiné tenistka českého původu Martina Navrátilová, podpořily ji například plavkyně Sharron Daviesová a běžkyně Mara Yamauchiová.

„Je to velmi sexistické a zpátečnické,“ uvedla na sociální síti X Martina Navrátilová. Daviesová dodala: „Co to má být? Podle mě je to tedy naprosto hanebná kampaň. Čí to byl nápad? Ach jo, pojďme získávat dívky pro profesionální sport kampaní na spodní prádlo, které vypadá jak z porna! Extrémně zpátečnické,“ napsala plavkyně.

Podle běžkyně Yamauchiové jsou jasným zamýšleným cílem pro tuto reklamu muži, kteří budou kupovat spodní prádlo svým přítelkyním. „Zobrazování žen jako sexuálních objektů rozhodně nepovzbudí žádné dospívající dívky ke sportu,“ uvedla.

Sedmadvacetiletá ragbistka Ellie Boatmanová vysvětlila, proč se do kampaně zapojila. „Občas při sportu slyšíte rodiče, jak říkají svým synům, aby se zaměřili na dívky, protože ty budou nejspíš nejslabšími články týmu, což tak rozhodně není. I profesionální svalnaté sportovkyně chtějí samozřejmě vypadat hezky a žensky. Ta myšlenka celé kampaně se mně osobně moc líbí,“ uvedla pro deník Evening Standard.

Ke kampani společnosti Bluebella se vyjádřila negativně také britská organizace Women In Sport, která hájí a prosazuje práva žen ve sportu. „Dnes byla zveřejněna kampaň využívající fotografie a záběry hráček ragby v erotickém spodním prádle, která má údajně inspirovat dospívající dívky ke sportu. Je velmi nepříjemné, že jsme byli v této kampani zmíněni bez našeho vědomí,“ uvedli zástupci organizace.

„Nepotřebujeme, aby ženy vypadaly na hřišti pěkně. Potřebujeme, aby předvedly svou sílu, odolnost a dovednosti. Naše hráčky ragby inspirovaly celou generaci. Jsou silné, odolné a výkonné. Pojďme oslavovat jejich dovednosti, taktiku a týmovou práci na hřišti. Nemají dokazovat nic jiného,“ dodala organizace.

