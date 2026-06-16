Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Knedlíky a svíčková vykonaly své, postěžovala si Blanka Matragi

Autor:
Za těch pár měsíců co je v Praze, přibrala díky české stravě dvě kila. Ale nikdo by to na ní nepoznal. Blanka Matragi na čas opustila Bejrút, kde více než třicet let oblékala high society. Její klientelu tvořily mimo jiných manželky, sestry a dcery emírů, šejchů a magnátů v Perském zálivu.
Blanka Matragi (4. června 2026)

Blanka Matragi (4. června 2026) | foto: Jaroslav Hauer

Blanka Matragi u svých modelů vystavených v pražském Obecním domě (4. června...
Blanka Matragi a její manžel Makram Matragi (4. června 2026)
Blanka Matragi a její manžel Makram Matragi (4. června 2026)
Blanka Matragi (4. června 2026)
28 fotografií

Krize na Blízkém východě ji přiměla Libanon opustit. Ale ani v Praze rodačka ze Světlé nad Sázavou nemá klid. Momentálně hledá prostory pro svoji unikátní výstavu modelů, výšivek, porcelánu a skleněných objektů, jež jsou průřezem její tvorby.

„Původně jsme chtěli dům, který by byl tak velký, abychom v něm mohli bydlet a zároveň v něm mohlo být Blančino muzeum. Ale musel by stát někde v Praze a ne na jejím okraji, aby se tam lidi snadno dostali, což se nám nepodařilo. Nakonec jsme dostali nabídku vystavit exponáty v Obecním domě s příslibem, že výstava bude trvalá. Jenom do technického zázemí - skleněných vitrín a dalších věcí jsme investovali skoro čtyři miliony korun. Ale nové vedení nám po patnácti letech dalo výpověď, což nás moc mrzí,“ vypráví manžel návrhářky Libanonec Makram Matragi.

Blanka Matragi a její manžel Makram Matragi (4. června 2026)

Poznali se v Praze během vysokoškolských studií. Poté, co se Blanka vyučila brusičkou skla a dokončila střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, pustila se do oboru oděvní výtvarnictví na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Makram jí v té době dokonce na několika přehlídkách vypomohl jako model.

Sám v té době studoval ČVUT a po jejím dokončení odjel pracovat do Saúdské Arábie. „Stavěli jsme tam kasárna pro armádu, pak jsem se vrátil do Prahy a dodělal si aspiranturu. Specializoval jsem se na protismykovou úpravu vozovek. V Evropě ohrožuje řidiče led, na Blízkém východě zase vozovku pokrývá tenká vrstva písku. Zkoumal jsem, jak to v pouštních podmínkách vyřešit a našel správnou cestu. ČVUT výsledek tenkrát prezentovalo na mezinárodním kongresu ve Vídni, který se konal jednou za čtyři roky. Na to jsem byl hrdý,“ vypráví Makram.

Blanka Matragi s manželem Makramem na filmovém festivalu v Karlových Varech (červenec 2022)

Vzali se v roce 1979, o rok později Blanka dosáhla titulu akademická malířka a okamžitě se odstěhovala za svým manželem do Bejrútu. První dva roky pracovala pro místní firmu, jež se věnovala návrhům společenských šatů. Krátce nato si na hlavní bejrútské třídě Hamra otevřela vlastní módní salón Blanka Haute Couture. Nejen dlouhé róby ale patří do její portfolia. Vyhrála i světový konkurz na policejní uniformy v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech.

Makram posléze opustil dráhu inženýra a začal se angažovat v Blančině rozrůstající se firmě. Ani dnes mu otázka, zda svého rozhodnutí zpětně nelituje, nedává smysl. „My takhle neuvažujeme. Pro nás jsou rodinné vztahy na prvním místě, silnější než cokoliv jiného. Blanka mi nemohla pomáhat v inženýrství, tak jsem pomáhal já jí,“ vypráví.

Blanka Matragi u svých modelů vystavených v pražském Obecním domě (4. června 2026)

Ze situace v Obecním domě je smutný. „Každý kdo v Paříži navštíví Louvre a dostane se do části věnované módním návrhářům, vidí, jak je jejich národ respektuje. Tady v Čechách je Blanka jediná, kdo té úrovně dosahuje a podle mě by si její výstava zasloužila pokračovat,“ říká.

O tom, že by byly šaty vystaveny v Libanonu, zatím neuvažují. „Na Blízkém východě už čtyřicet let trvá válka. Situace tam není ideální. Blanka by nemohla být v klidu, kdyby ty věci přemístila tam. V Čechách je naopak klima stabilní a navíc tu má své kořeny. Oba máme blízko spíš k České republice,“ vysvětluje.

Nekonečná výstava Blanky Matragi končí. V Obecním domě jí neprodloužili smlouvu

V současné době čekají na nabídky zájemců o výstavu. „Doufáme, že se ozve někdo, kdo by to dokázal uchopit a zachovat pro budoucí generace. Jde o odkaz pro milovníky řemesel, skla a oděvů, ale zároveň je to edukativní záležitost pro budoucí generace, pokud se budou chtít něco dozvědět o řemeslném zpracování na přelomu tisíciletí. A je jedno, v jakých prostorách by v budoucnu výstava byla. Jestli v historických nebo úplně moderních,“ říká návrhářka.

Její specialitou bývaly honosné ručně vyšívané toalety, které jsou k vidění i na výstavě. „Je tady i velice zajímavý model, který je inspirovaný Čajkovského labutím jezerem. Výstavu můžu rozšířit, protože mám spoustu dalších artefaktů anebo zúžit a minimalizovat,“ říká.

Blanka Matragi v pořadu Rozstřel (Praha, 31. srpna 2020)

Poslední velkou zakázku dělala nedávno v Praze. „Navrhovala jsem pro nevěstu moderní svatební šaty na téma ledovec. Pro mě není výzva jenom práce na Blízkém východě. I tady potkávám velmi zajímavé lidi a nabídky, kterým neodolám. Pro muže ale nenavrhuji. Pánskou módu nedělám,“ vypráví.

I když je celoživotně štíhlá, pár kilo za svůj několikaměsíční pobyt v Česku přibrala. „To je tou svíčkovou a knedlíky. Ale snažím se každé ráno na lačno cvičit. A spoustu energie vydám během dne. Pořád jsem v pohybu, je to můj životní styl. Přitom miluji sladké. Kdyby někdo, kdo má sklony k tloustnutí, snědl to, co spořádám během dne já, nejspíš by hodně přibral,“ říká.

Blanka Matragi na slavnostním zakončení 54. ročníku MFF KV (Karlovy Vary, 6. července 2019)

Chodí celá léta i do fitness. A přidala k němu speciální cvičení. „Objevili mi v páteři osteoporózu, tak jsem docházela na rehabilitace, kde mě učili, jak si zpevnit zádové svaly. A k tomu dělám kliky, posilování je v mém věku důležité,“ říká třiasedmdesátiletá návrhářka.

V Libanonu pravidelně jezdívala na kolečkových bruslích. Uvažuje, že si je pořídí i tady, protože se jí zalíbily in-line stezky v pražské Stromovce. Makram nebruslí, ale zato začal v padesáti letech lyžovat. „Jeden český ambasador v Bejrútu trval na tom, že mě to naučí. A podařilo se mu to,“ vypráví. Do hor to nemají daleko. „Bydlíme u moře a od nás jsme za půl hodiny na kopci, který má 2 800 metrů.“

Aleš Cibulka, Blanka Matragi a Iveta Lutovská (4. června 2026)

Koncem měsíce se manželé chystají zpátky do Libanonu. „Podíváme se, jak tam situace vypadá a popřemýšlíme, co uděláme s dílnami, které jsme museli zavřít. Zaměstnanci už nedělají jenom pro nás, ale jakmile přijedeme, jsou nám k dispozici. Někteří z nich jsou nám věrní už čtyřicet let,“ říká.

Blanku v Bejrútu všichni dobře znají. „Je výjimečná. Tady i tam. Lidi ji díky jejím dlouhým vlasům poznávají i zezadu, když jde po ulici,“ vypráví Makram.

„Situace na Blízkém východě je strašná. V Libanonu jsou denně izraelské nálety. Nechci riskovat, aby se Blance něco stalo, to za to nestojí. Ale zatím tam máme všechno - rezidence i dílny - tak jak to bylo předtím,“ vypráví. „Bydlíme poblíž americké univerzity, ta oblast je hlídaná Američany, takže jsme relativně v bezpečí. Ale nikdy nevíte, jestli tam omylem nepřiletí nějaká raketa. Proto jsme už pár měsíců tady. A naší prioritou je teď zajistit prostory pro Blančinu retrospektivní výstavu Timeless.“

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii

Angelina Jolie ve filmu Couture (2026)

Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...

Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová slaví 45

Natalie Portmanová v reklamě pro Dior (2012)

Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslavila 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...

Zemřela asistentka Leoše Mareše Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let

Leoš Mareš

V sobotu po poledni nalezli policisté v pražském bytě lidské tělo bez známek života. Leoš Mareš potvrdil pro TN.cz, že zesnulou ženou je jeho blízká spolupracovnice, produkční Kateřina Niklová. Bylo...

Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla

Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)

Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...

Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...

George Clooney má jasno ve výběru nového agenta 007. Je vysoký a hezký, říká

George Clooney a jeho manželka Amal v Los Angeles na Zlatých glóbech (11. ledna...

George Clooney (65) se zapojil do debaty, kdo nahradí Daniela Craiga v roli agenta 007. Nejsou to favorizovaní Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi nebo Henry Cavill. Americký herec přiznal, že jeho...

16. června 2026

Knedlíky a svíčková vykonaly své, postěžovala si Blanka Matragi

Blanka Matragi (4. června 2026)

Za těch pár měsíců co je v Praze, přibrala díky české stravě dvě kila. Ale nikdo by to na ní nepoznal. Blanka Matragi na čas opustila Bejrút, kde více než třicet let oblékala high society. Její...

16. června 2026

V našich končinách krása až takovou výhodou není, říká Kateřina Brožová otevřeně

Premium
Být zdravá a žít tak, jak žiju. To je současná priorita Kateřiny Brožové.

Kateřina Brožová je zosobněním ženské elegance a krásy, což v jejím životě paradoxně nebylo vždy výhodou. O práci, ale také o sobě vyprávěla v rozhovoru pro Týdeník Televize upřímně a otevřeně svým...

15. června 2026

Dvoumetrový Barron Trump se po odmlce ukázal na veřejnosti, na UFC přišel s blondýnkou

Americký prezident Donald Trump hovoří se svým synem Barronem Trumpem během...

Nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa (80) se po několikaměsíční pauze znovu objevil na veřejnosti. Dvacetiletý Barron Trump dorazil na víkendovou sportovní akci UFC Freedom 250, která...

15. června 2026  12:20

Usmíření po letech? Wronka veřejně podpořil Ewu Farnou po jejím triumfu v Edenu

Lešek Wronka a Ewa Farna na archivní fotografii

Ewa Farna (32) o víkendu vystoupila v pražském Edenu, kde před desítkami tisíc fanoušků oslavila dvacet let na hudební scéně. Pozornost části fanoušků upoutalo i gesto jejího bývalého producenta a...

15. června 2026  10:41

Hvězda StarDance Lálová je těhotná, tanečnice se pochlubila snímky z ultrazvuku

Tanečnice Veronika Lálová jako musa na brazilském karnevalu

Tanečnice Veronika Lálová (34), kterou televizní diváci znají především ze soutěže StarDance, oznámila radostnou novinu. Na sociálních sítích zveřejnila sérii fotografií, na nichž už je patrné...

15. června 2026  10:01

Jsem singl už od ledna, potvrdila zpěvačka Drobná rozchod s tenistou Macháčem

Emma Drobná (3. června 2026)

Své soukromí si střeží. Nyní ovšem zpěvačka Emma Drobná (32) promluvila o svých vztazích. Ten poslední s mladším tenistou Tomášem Macháčem (25) skončil již před několika měsíci. Zatímco sportovec...

15. června 2026  9:31

Mají společné spodky i obleky. Cibulka s Jagelkou se dělí o všechno

„Zásadní je nesnažit se toho druhého předělat, brát ho i s jeho chybami a...

„Ve chvíli, kdy zavolá Blanka Matragi, přijdu vždycky rád, protože je úžasná profesionálka,“ hlásil Aleš Cibulka v Obecním domě. Na sobě měl dokonce kravatu z její „dílny“. „Tu má málokterý chlap,...

15. června 2026

Nechystám se to ještě zabalit. Český herec, to je dobrý titul, říká Václav Vydra

Václav Vydra

Nejdřív přiběhli psi. Čekala jsem v divadelní vrátnici, když se z lítaček vyřítili tři obrovští hafani a začali mě očichávat. Za nimi vstoupil důstojným krokem vysoký muž v brýlích, bílé košili a...

15. června 2026

Leoš Mareš se vrátil na Instagram. Splnil tak přání zesnulé produkční

Leoš Mareš

Leoš Mareš (50) se v neděli večer vrátil na Instagram. Fanouškům vysvětlil, že ho o to požádala rodina jeho asistentky Katky Niklové, která nečekaně zemřela.

14. června 2026  22:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřela asistentka Leoše Mareše Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let

Leoš Mareš

V sobotu po poledni nalezli policisté v pražském bytě lidské tělo bez známek života. Leoš Mareš potvrdil pro TN.cz, že zesnulou ženou je jeho blízká spolupracovnice, produkční Kateřina Niklová. Bylo...

14. června 2026  18:15

Oslnil na Slovensku, StarDance odmítl. Dýchá z něj tradice na sílu, tvrdí tanečník

Premium
Tanečník Matyáš Adamec

Mohl to dotáhnout na mistra světa, ale zvolil jinou cestu. Vrcholový taneční sport vyměnil za showbyznys. Čtyřikrát se zúčastnil slovenské soutěže Let’s Dance a tu poslední řadu před měsícem vyhrál....

14. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.