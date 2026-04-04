Žádné obtěžování ani pomluvy. Soud zamítl většinu obvinění Blake Lively vůči kolegovi

Autor: ,
  9:12
Federální soudce zamítl většinu obvinění ze sexuálního obtěžování, která americká herečka Blake Lively vznesla vůči svému kolegovi Justinu Baldonimu. Hráli spolu ve filmu Námi to končí. Soudce Lewis Liman ve čtvrtek zamítl deset ze 13 obvinění, včetně obvinění z obtěžování a pomluvy.
Blake Lively, Justin Baldoni a Ryan Reynolds

Blake Lively, Justin Baldoni a Ryan Reynolds | foto: AP

Tři zbývající body žaloby zahrnující obvinění z porušení smlouvy, odvety a napomáhání odvetě, budou projednány v občanskoprávním řízení v New Yorku 18. května.

Právní spor hollywoodských hvězd začal předloni, když Lively zažalovala Baldoniho a obvinila ho z obtěžování a pomlouvačné kampaně při natáčení jejich filmu Námi to končí, který Baldoni režíroval a v němž zároveň ztvárnil hlavní roli po boku Lively.

Blake Lively a Justin Baldoni ve filmu Námi to končí (2024)

Baldoni obvinění odmítl a podal žalobu na Lively a jejího manžela Ryana Reynoldse za pomluvu a vydírání. Loni soud Baldoniho protižalobu, v niž požadoval odškodnění 400 milionů dolarů (v přepočtu 8,5 miliardy korun), zamítl.

Film Námi to končí je natočený podle bestselleru Colleen Hooverové z roku 2016. Premiéru v kinech měl v srpnu 2024 a ziskem 50 milionů dolarů překonal očekávání. Příběh začíná jako běžné romantické drama, které se ale následně zvrhne v domácí násilí.

Blake Lively a Ryan Reynolds v New Yorku (27. dubna 2025)

Členka právního týmu Blake Lively, Sigrid McCawley, sdělila stanici CBS, že se případ „vždy soustředil a i nadále bude soustředit na zničující odvetné a mimořádné kroky, které žalovaní podnikli s cílem zničit“ hereččinu pověst. Poznamenala, že obvinění ze sexuálního obtěžování byla stažena, „ne proto, že by se žalovaní nedopustili žádného pochybení“, ale z procedurálních důvodů.

Podle 152stránkového zdůvodnění soudce Limana herečka mimo jiné postupovala podle kalifornského zákona, ale natáčení se uskutečnilo v New Jersey, píše BBC.

Blake Lively plánuje vypovídat, uvedla její právnička, a bude i nadále „upozorňovat na tuto zákeřnou formu online odvetných opatření“. Baldoniho právní tým na žádost BBC o komentář dosud nereagoval.

Rapera Lea Beránka odvedli v poutech. Policisty přivolali vyděšení sousedé

Nejčtenější

Sweeney je moc prsatá a sexy, pro roli mne samé ji vybrali špatně, míní Novaková

Sydney Sweeney v reklamě na spodní prádlo své značky SYRN (2026)

Kim Novaková (93) nesouhlasí s tím, že ji v připravovaném filmu hraje Sydney Sweeney (28). Dceru českých emigrantů mladá herečka ztvárňuje v novém snímku nazvaném Scandalous! Ten mapuje vztah Kim s...

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

Jitka Boho brání svou desetiletou dceru, lidem vadí její klučičí účes a styl

Jitka Boho na Instagramu (březen 2026)

Zpěvačka, modelka a Česká Miss 2010 Jitka Boho (34), se ocitla pod palbou kritiky, která nesměřuje na ni, ale na její dceru. Lidem na sociálních sítích vadí účes i styl oblékání Rosalie, která se...

Petra Kvitová se pochlubila fotkou dvojčat. Prozradila také jejich jména

Petra Kvitová

Tenistka Petra Kvitová se na sociálních sítích pochlubila fotkou dvojnásobného přírůstku do rodiny. Její dvojčata přišla na svět 30. března. Sportovkyně prozradila také jejich jména.

Partnerku už nemám, oznámila rozchod s přítelkyní herečka Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (Karlovy Vary, 2024)

Herečka Jitka Smutná (73) prožívá další výraznou osobní změnu. Rozešla se s partnerkou, se kterou nějaký čas sdílela společný život. Důvody rozpadu vztahu si nechává pro sebe, své soukromí si...

Do StarDance míří další zpěvák. ČT potvrdila účast Tomáše Poláka

Soutěžní páry ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)

Česká televize (ČT) pokračuje i o svátcích s uveřejňováním jmen účastníků čtrnácté řady StarDance. Už v březnu se spekulovalo o účasti Vojty Dyka a zpěváka Tomáše Poláka. Zatímco Tomáš Polák už je...

6. dubna 2026

Nejsem člověk, který by se psychicky zhroutil, vzpomíná Bagárová na těžké období

Monika Bagárová na 60. ročníku ankety Český slavík (Praha, 12. listopadu 2022)

Když před dvěma roky musela kvůli nedostatku prodaných vstupenek zrušit svůj koncert v O2 areně, uvažovala, že se zpíváním skončí. Čas a zejména blízcí jí ale pomohli se přes toto těžké období...

6. dubna 2026

Honza rád chodí na nahé túry a věří, že po Naked Attraction nepůjde sám

V Naked Attraction si bude vybírat stevard Honza

Stevard Honza (44) s nahotou nemá problém. Rád podniká nahé túry po Česku i zahraničí. Nejdál byl nahý na Tenerife a rád by v nahé seznamce našel někoho, kdo se nebude stydět a na další nahé...

6. dubna 2026

Když mě Pepa vytočí, jsem sprostá, přiznala Ornella Koktová. Zmínila i sestru

Josef Kokta a Ornella Koktová v pořadu Ornella Life (2026)

V novém dílu dokumentu Ornella Life mohou diváci sledovat rodinu Koktových na výletě do Saint Tropez a Cannes. Hned v úvodu se Ornella s Josefem pohádají kvůli řízení a tankování. Kromě užívání si...

5. dubna 2026  9:41,  aktualizováno  18:18

Královské Velikonoce. Princ George už výškou dohání maminku Kate

Princezna Charlotte, princezna Kate, princ George, princ Louis a princ William...

Po dvouleté přestávce, způsobené mimo jiné i nemocí princezny z Walesu a následnou léčbou rakoviny, se William a Kate s dětmi ukázali ve Windsoru. Absolvovali velikonoční bohoslužbu v kapli svatého...

5. dubna 2026  15:01

Hercův dokonalý život utnula tragédie. Gregory Peck se zhroutil a přestal točit

Premium
Gregory Peck, americká herecká ikona 40., 50. i 60. let 20. století

Život je nevyzpytatelný. Koncem 30. let se ho lidé štítili jako tuláka, aby o pár let později stáli fronty na jeho filmy a žadonili o fotografii. Miláček žen s výrazem Mirka Dušína se narodil před...

5. dubna 2026

S čůrací scénou ve filmu Dream Team jsem měl problém, říká Martin Hofmann

Martin Hofmann v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herec Martin Hofmann (48) promluvil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o natáčení filmu Dream Team v brazilském Riu a prozradil, proč se až kvůli roli ve filmu Říkají mi Lars odhodlal sednout na motorku.

5. dubna 2026

Na seznam StarDance přibylo další jméno. Je to hvězda seriálu Adikts

Luciana Tomášová ve StarDance XIV (2026)

Sedmou potvrzenou účastnicí letošního ročníku StarDance je herečka Luciana Tomášová. Diváci ji mohou znát ze seriálů Adikts a Ratolesti. Kromě hraní se věnuje také hudbě.

5. dubna 2026  8:12

Babička je spíš přísnější než rozmazlovací, říká o Livii Klausové vnuk Robert

Robert Klaus a jeho babička Livia Klausová

Bývalou první dámu Livii Klausovou (82) zaměstnává především nadační fond, který založila s manželem, exprezidentem Václavem Klausem. Vždy si ale najde čas na vnoučata, kterých má díky dvěma synům už...

5. dubna 2026

Budou z nich multimilionáři. Dětští herci z Harryho Pottera vydělají balík

Arabella Stantonová, Dominic McLaughlin a Alastair Stout v Londýně na HBO Max...

V roce 2023 byl oznámen seriál z produkce HBO, který se pokusí o novou adaptaci knih o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingové. Nejmenovaný zdroj nyní zveřejnil částky, které dětští herci za své role...

5. dubna 2026

Šeredová vypráví: Být „štětka“, mohla jsem toho v kariéře neuvěřitelně využít

Premium
V dospívání se rozhodovalo, po které ze svých babiček bude. „Jedna byla plochá...

V dospívání se rozhodovalo, po které ze svých babiček bude. „Jedna byla plochá a druhá s osmičkami. Dlouho to vypadalo, že budu po té první,“ směje se Alena Šeredová, které nakonec půvab přinesl...

4. dubna 2026

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

Radek Filipi a Lucie Bílá se vzali 10. března 2026.

Skoro celý měsíc se Lucii Bílé podařilo utajit svou další svatbu. S Radkem Filipim se vzali 10. března 2026 na Svaté Hoře v Příbrami. Pro zpěvačku je to už třetí manželství.

4. dubna 2026  19:19

