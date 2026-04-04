Žádné obtěžování ani pomluvy. Soud zamítl většinu obvinění Blake Lively vůči kolegovi

Tři zbývající body žaloby zahrnující obvinění z porušení smlouvy, odvety a napomáhání odvetě, budou projednány v občanskoprávním řízení v New Yorku 18. května.
Právní spor hollywoodských hvězd začal předloni, když Lively zažalovala Baldoniho a obvinila ho z obtěžování a pomlouvačné kampaně při natáčení jejich filmu Námi to končí, který Baldoni režíroval a v němž zároveň ztvárnil hlavní roli po boku Lively.
Baldoni obvinění odmítl a podal žalobu na Lively a jejího manžela Ryana Reynoldse za pomluvu a vydírání. Loni soud Baldoniho protižalobu, v niž požadoval odškodnění 400 milionů dolarů (v přepočtu 8,5 miliardy korun), zamítl.
Film Námi to končí je natočený podle bestselleru Colleen Hooverové z roku 2016. Premiéru v kinech měl v srpnu 2024 a ziskem 50 milionů dolarů překonal očekávání. Příběh začíná jako běžné romantické drama, které se ale následně zvrhne v domácí násilí.
Členka právního týmu Blake Lively, Sigrid McCawley, sdělila stanici CBS, že se případ „vždy soustředil a i nadále bude soustředit na zničující odvetné a mimořádné kroky, které žalovaní podnikli s cílem zničit“ hereččinu pověst. Poznamenala, že obvinění ze sexuálního obtěžování byla stažena, „ne proto, že by se žalovaní nedopustili žádného pochybení“, ale z procedurálních důvodů.
Podle 152stránkového zdůvodnění soudce Limana herečka mimo jiné postupovala podle kalifornského zákona, ale natáčení se uskutečnilo v New Jersey, píše BBC.
Blake Lively plánuje vypovídat, uvedla její právnička, a bude i nadále „upozorňovat na tuto zákeřnou formu online odvetných opatření“. Baldoniho právní tým na žádost BBC o komentář dosud nereagoval.