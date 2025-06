Billy Joel měl poměr se ženou nejlepšího přítele. Pokusil se i o sebevraždu

První polovina nového dokumentu Billyho Joela měla premiéru na festivalu Tribeca v New Yorku. V dokumentu zpěvák hitu She’s Always a Woman prozrazuje, že se dvakrát pokusil o sebevraždu a upadl do kómatu.

Stalo se tak poté, co měl poměr s manželkou svého někdejšího kolegy z kapely. Když bylo Joelovi kolem dvaceti let, působil v kapele Attila s nejlepším kamarádem Jonem Smallem. V té době se k němu nastěhoval, Small bydlel ještě s manželkou Elizabeth Weberovou a jejich synem. „S Billem jsme spolu trávili spoustu času,“ řekla Elizabeth v dokumentu.

Joel nakonec Smallovi přiznal pravdu. „Jsem zamilovaný do tvé ženy,“ řekl mu. „Cítil jsem se kvůli tomu velmi, velmi provinile. Měli dítě. Připadal jsem si jako rozvraceč domova,“ dodal hudebník.

Americký hudebník Billy Joel. (8. února 2025)

„Byl jsem prostě zamilovaný do ženy a dostal jsem ránu do nosu, kterou jsem si zasloužil. Jon byl velmi rozrušený. Já jsem byl velmi rozrušený,“ vzpomínal rodák z New Yorku s tím, že rvačka znamenala konec kapely a na určitou dobu i konec jejich přátelství.

Joel začal smutek zapíjet alkoholem. „Neměl jsem kde bydlet. Přespával jsem v prádelnách a měl jsem deprese, až jsem byl na pokraji šílenství. Řekl jsem si, že to by stačilo. Už nechci žít. Cítil jsem velkou bolest a uvažoval jsem, proč se ještě tady poflakovat. Zítřek bude stejný jako dnešek a dnešek stojí za houby. Tak jsem si prostě řekl, že to všechno ukončím,“ popsal zpěvák.

Joelova sestra Judy Molinari v té době pracovala jako lékařská asistentka a dávala mu prášky na spaní, aby lépe usnul. „Ale Billy se rozhodl, že si je vezme všechny... byl v kómatu několik dní a dní a dní,“ svěřila se jeho sestra v dokumentu s tím, že si myslela, že ho zabila.

Shania Twain a Billy Joel na udílení 39. Country Music Awards (New York, 15. listopadu 2005)

Joel pak v nemocnici přemýšlel, že se chce zkusit zabít znovu a tentokrát to plánoval udělat správně. Při dalším pokusu vypil láhev citronového čističe nábytku Pledge. „I když naše přátelství krachovalo, Jon mi zachránil život,“ řekl Joel o Smallovi, který ho odvezl do nemocnice.

Small neměl tušení, čím si prochází Joel. „Nikdy mi nic neřekl. Jediná praktická odpověď, kterou mohu dát na to, proč to Billy tak těžce nesl, byla, že mě měl moc rád a že ho zabíjelo, když mi tolik ublížil. Nakonec jsem mu odpustil,“ řekl.

Nakonec se Joel nechal hospitalizovat na pozorovacím oddělení, kde strávil několik týdnů. „Když jsem se dostal z pozorovacího oddělení, řekl jsem si, že všechny ty emoce můžu využít a přenést je do hudby,“ dodal v dokumentu, který platforma HBO uvede v červenci.

S Elizabeth se ale po letech znovu setkali a v letech 1973 až 1982 byli manželé.