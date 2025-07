Myslel jsem si, že je to z pití, říká Billy Joel o své poruše mozku

O své diagnóze poprvé promluvil v podcastu Billa Mahera Club Random. Přiznal, že ji provázejí pocity nejistoty — lékaři totiž dosud neodhalili příčinu nemoci. „Myslel jsem si, že je to z pití,“ řekl se svým typickým sarkasmem zpěvák, který se v minulosti netajil bojem se závislostmi ani psychickými problémy.

Ačkoli se podle svých slov cítí jinak v pořádku, lékaři mu doporučili pauzu a cílenou fyzioterapii. Na sociálních sítích Joel poděkoval fanouškům za podporu: „Omlouvám se všem, koho zrušené koncerty zklamaly. Děkuji, že tomu rozumíte.“

Americký hudebník Billy Joel. (8. února 2025)

Mezi zrušenými vystoupeními jsou letní termíny v New Yorku, Torontu, Washingtonu, ale i britském Liverpoolu. Náhradní data zatím oznámena nebyla.

Fanoušci začali o Joelově zdravotním stavu spekulovat už letos v únoru, kdy se zpěvák během koncertu ve státě Connecticut náhle zřítil na pódium. Navzdory nepříjemnému pádu show dokončil, právě tehdy začaly první vážnější obavy o zpěvákovo zdraví.

Billy Joel je jedním z nejprodávanějších sólových interpretů všech dob – s více než 160 miliony prodaných alb. Průlomem byl už v 70. letech jeho hit Piano Man, později následovaly klasiky jako Just the Way You Are nebo Uptown Girl. Dnes žije v ústraní s manželkou Alexis a jejich dvěma dcerami.

Jeho budoucnost na pódiu zatím zůstává nejistá. Fanoušci po celém světě ale věří, že se jejich Piano Man znovu postaví na nohy — doslova.