Nejím pšenici, mléko ani červené maso, říká o své přísné dietě Billy Bob Thornton

  10:00
Bývalý manžel Angeliny Jolie Billy Bob Thornton (70) promluvil v podcastu Howieho Mendela o zdravotním problému, který výrazně omezil jeho stravu. V dětství si myslel, že každému je po jídle špatně jako jemu. Dnes to přisuzuje své krevní skupině.
Billy Bob Thornton (duben 2026) | foto: Profimedia.cz

„Moje strava je velmi omezená,“ řekl herec. „Jsem alergický na pšenici a mléční výrobky. Mám krev AB negativní, což je nejvzácnější typ na světě. Má ji méně než 1 procento světové populace,“ řekl Thornton.

Podle něj je právě krevní skupina důvodem jeho žaludečních potíží. „Znamená to, že máte méně trávicích enzymů. To je jedna z věcí, které s tím souvisejí,“ říká herec, ačkoli žádná studie zatím souvislost mezi krevní skupinami a zažívacími potížemi neprokázala.

Manželství s Angelinou? Nejlepší období mého života, vzpomíná Billy Bob Thornton

Na vině budou u něj spíš potravinové alergie, kterými trpěl od dětství, aniž by to věděl. „Vyrůstal jsem s mnoha alergiemi, ale jedl jsem všechno. Prostě jsem předpokládal, že se všichni po jídle cítí hrozně. Nevěděl jsem to,“ říká herec.

„Nemůžu jíst mléčné výrobky, pšenici, maso vepřové ani hovězí,“ vyjmenoval.

Ke svačině si dá misku borůvek a bezkofeinovou kávu. Když si chce užít, dá si bezlepkové chipsy s veganským sýrem. „Nazývám se veganem, který podvádí. Ale nepodvádím moc,“ říká o sobě Thornton.

Občas má problém si něco dát na různých společenských akcích. „Byli jsme na jedné akci a měli tam stříbrný tác, na kterém nebylo nic jiného než salám a pršut a další plný krekrů a takových věcí, které jsem nemohl...všechny ty škrobové věci. Ale uprostřed byly nějaké hrozny. Tak jsem si je vzal, a pak jsem uviděl trochu pikantní dijonské hořčice a pomyslel si: To by mohlo být zajímavé,“ popsal Thornton.

Hrozny máčené v hořčici se od té doby staly jeho oblíbenou pochoutkou. „Byla to jedna z nejlepších věcí, které jsem v životě měl,“ říká herec.

