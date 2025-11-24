Manželství s Angelinou? Nejlepší období mého života, vzpomíná Billy Bob Thornton

„Angelina a já jsme si spolu užívali skvělé časy. Bylo to jedno z nejlepších období mého života. Jsme stále velmi blízcí přátelé. Náš rozchod byl skutečně civilizovaný. Prostě jsme se rozhodli jít od sebe, protože naše životní styly byly velmi odlišné,“ řekl Billy Bob Thornton pro magazín Rolling Stone.
Herec se v rozhovoru také vrátil k jednomu z nejrozšířenějších mýtů, které jeho vztah s hollywoodskou kráskou provázely – k drbům o tom, že oba u sebe nosili lahvičky s krví toho druhého. Thornton vysvětlil, že skutečnost byla mnohem jednodušší a ne tak zajímavá pro bulvár, než jak byla později podávána čtenářům.
„Každý z nás měl malý přívěsek doslova s jednou kapkou krve. Byl to romantický nápad, nic víc. Nakonec z toho ale redaktoři udělali to, že jsme byli snad nějací upíři. Žili jsme podle nich nejspíš v kobce, spali přes den, pili navzájem svou krev a podobné blbosti,“ směje se herec.
Přiznal také, že lidé během jejich vztahu spekulovali i o tom, že mají v přízemí domu mučírnu nebo místnost pro sado maso hrátky. Herec uvedl věc na pravou míru a vysvětlil, že šlo o nahrávací studio. Jolie kdysi měla na těle i tetování zasvěcené Thorntonovi, po rozvodu si ho pak laserem nechala odstranit.
Billy Bob Thornton je pětkrát rozvedený. Poprvé se oženil v roce 1978 s Melissou Lee Gatlinovou. Manželství vydrželo dva roky, stejně jako to další s Toni Lawrencovou (77). V roce 1990 si vzal Cyndu Williamsovou (59), tři roky poté pak Pietru Dawn Cherniakovou (55), s níž vydržel čtyři roky.
V roce 2014 konečně zakotvil a to u Connie Anglandové (61), se kterou je dodnes a má s ní dceru Bellu (21). Z předchozích manželství má herec další tři děti: Amandu (46), Harryho Jamese (31) a Williama (32).
Angelina Jolie je třikrát rozvedená. V roce 1996 se provdala za herce Jonnyho Leeho Millera (53), po třech letech šli od sebe. Po druhém manželství s Thorntonem si vzala slavného herce Brada Pitta (61), se kterým se sblížila v roce 2004 po natáčení snímku Pan a paní Smithovi. Pár se vzal v roce 2014, Pitt se kvůli Jolie rozešel s Jennifer Anistonovou. Jolie podala žádost o rozvod v roce 2016. Rozvodové řízení se táhlo dlouhých osm let.
Herečka má celkem šest dětí. S Bradem Pittem mají tři adoptované potomky – Maddoxe (23), Zaharu (20) a Paxe (21) a tři biologické děti – dceru Shiloh (19) a dvojčata Knoxe (16) a Vivienne (16).