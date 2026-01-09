Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Na fotce z domova stojí Billie v puntíkovaném tílku, v ruce drží sušenku „cookie“, rty má našpulené a oči obrací v sloup. Za zpěvačkou je na jedné z poliček mimo jiné vidět i jedno z jejích mnoha ocenění Grammy. Nic okázalého, obyčejná momentka ze soukromí.
Důvod, proč snímek během krátké doby nasbíral 7 milionu lajků (nyní už téměř 8,5 milionů) a přes 70 tisíc komentářů, je jasný. Billie Eilish se tentokrát neukázala ve svém typickém oversized outfitu.
Zatímco na pódiu, galavečerech i v příspěvcích na sociálních sítích většinou sází na volné XXL oblečení, kšiltovky a takzvaný „boyfriend style“, tentokrát zvolila přiléhavý top, který nenechává příliš prostoru pro fantazii, což fanoušci náležitě ocenili.
Pod příspěvkem zpěvačku zaplavili slovy pochvaly a vyznáními obdivu. „Ahoj, královno“, „jsi tak krásná“ nebo „milujeme tě, kočko“ – to je jen malý výběr reakcí, které se objevují pod uvedenou fotografií. Pro mnohé je tento pohled na Billie velmi vzácný.
Zpěvačka se přitom nikdy netajila tím, že měla dlouhé roky problém se svým vzhledem. V rozhovoru pro britskou verzi magazínu Vogue v roce 2025 otevřeně přiznala: „Nikdy jsem se necítila být opravdu krásná. Musela jsem sama sebe přesvědčit, že jsem alespoň trochu hezká. Být ženou je těžké.“ I proto mají podobné momenty, kdy se cítí sebevědomě a uvolněně, pro její fanoušky zvláštní význam.
Ačkoliv se nový snímek řadí mezi nejúspěšnější příspěvky na zpěvaččině instagramovém profilu, absolutní rekord zatím nedrží. Ten patří fotografii z roku 2021, na které Billie poprvé ukázala svou tehdejší blond proměnu – foto si vysloužilo přes 21 milionů lajků.
|
Užila jsem si hodně dobrého sexu, předsevzetí mi vyšlo, říká Billie Eilish
Billie Eilish ale v současnosti nepřitahuje pozornost jen svým vzhledem. Už brzy o sobě dá znovu vědět i pracovně. 20. března má mít premiéru její vlastní 3D koncertní film, který zachycuje poslední turné Hit Me Hard and Soft. Režie se ujal legendární James Cameron, autor filmů jako Avatar, Titanic či Terminátor, což jen podtrhuje výjimečnost celého projektu.
Billie Eilish Pirate Baird O’Connellová se narodila 18. prosince 2001 v Los Angeles. Americká zpěvačka a skladatelka prorazila v roce 2019 debutovým albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Mezi její další úspěšná alba patří Happier Than Ever a Hit Me Hard and Soft. Je držitelkou několika cen Grammy a patří k nejvlivnějším hudebním osobnostem své generace.