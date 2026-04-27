Svět nedávno obletěla zpráva o tom, že Američan Prenell Rousseau, který v minulosti stalkoval a osobně obtěžoval zpěvačku Billie Eilish i její rodinu, zemřel po srážce s vlakem na Long Islandu ve vesnici Westbury ve státě New York. Třicetiletého Rousseaua srazil vlak přibližně kolem 5:30 ráno, když se věnoval pravidelnému rannímu joggingu, tentokrát si nešťastně vybral trasu „poblíž kolejí“. Podle vyšetřovatelů vše nasvědčuje tomu, že šlo o nešťastnou náhodu.
Prenell Rousseau se dostal do povědomí médií už v roce 2020, kdy opakovaně navštěvoval dům zpěvačky Billie Eilish v Los Angeles. Podle soudních dokumentů se u jejího domu objevil několikrát během krátké doby, opakovaně zvonil na zvonek, odmítal odejít a choval se podezřele.
Zpěvačka a její rodina se tehdy cítili ohroženi a situaci musela několikrát řešit policie. Následně byl na Rousseaua vydán zákaz přiblížení, který mu zakazoval kontakt s Eilish i jejími blízkými. Zpěvačka v minulosti řešila více podobných incidentů a otevřeně mluví o tom, že stalking a narušování soukromí jí každodenně výrazně zasahuje do života.
Billie Eilish se s pronásledováním stalkery setkává pravidelně. V roce 2023 soud nakázal zákaz přiblížení třiapadesátiletému Shawnu Christopheru McIntyreovi. Ten zpěvačce i její rodině poslal během několika měsíců stovky zpráv, ve kterých k ní vyjadřoval posedlou lásku a zároveň vyhrožoval násilím jejímu bratrovi Finneasovi.
Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků
McIntyre později několikrát navštívil i zpěvaččinu adresu a choval se podobně jako Prenell Rousseau. „Dostala jsem upozornění, že se někdo nachází před mým domem a několikrát zvonil na interkom,“ uvedla tehdy Billie Eilish pro Los Angeles Times.
„Měla jsem možnost sledovat kameru zabírající prostor před domem, na níž bylo vidět, jak se ten člověk pohybuje před vjezdovou bránou, mluví do telefonu a nakonec si sedne přímo před dům.“ Soud následně nařídil, aby se stalker držel minimálně 100 metrů od zpěvačky, její rodiny i kamarádky Zoe.
Stalker je člověk, který jiného člověka dlouhodobě a nevyžádaně sleduje, kontaktuje nebo obtěžuje. Nejde jen o „přehnaný obdiv“, ale o nebezpečné chování, které může zahrnovat neustálé zprávy, čekání před domem, sledování na sociálních sítích nebo snahu o osobní kontakt. V mnoha případech přerůstá až v reálné ohrožení bezpečnosti oběti.
Se stalkingem se potýká mnoho známých osobností. Billie Eilish čelí opakovaným incidentům u svého domu, které musí řešit úřady. Zpěvačka Taylor Swift má zkušenost s několika stalkery, přičemž jeden z nich se dokonce vloupal do jejího bytu a usnul v její posteli.
Stalker na mě čekal doma na verandě, popsala Lucie Vondráčková
Podobně vážný případ zažila i herečka Sandra Bullock, k níž se neznámý muž dostal přímo do domu. Opakovanému pronásledování čelila také zpěvačka Selena Gomez. Zpěvačka Rihanna zažila situaci, kdy jí stalker nosil výhružné dopisy a tvrdil, že s ní má vztah. Britská hvězda Cheryl Tweedy čelila muži, který se opakovaně vracel k jejímu domu i přes zákaz přiblížení.
Justin Bieber se se stalkery potýká prakticky od začátku své kariéry. Kanadský zpěvák čelil několika incidentům, kdy se fanoušci snažili dostat do jeho domu nebo ho sledovali na veřejnosti. Jeden z nejvážnějších případů se odehrál v době, kdy byl Bieber ještě teenager. Muž posedlý zpěvákem opakovaně pronikal na jeho pozemek a tvrdil, že s ním má zvláštní spojení. Situace došla tak daleko, že musela zasáhnout policie a soud vydal zákaz přiblížení.
Bieber se později svěřil, že zkušenosti se stalkery výrazně poznamenaly jeho psychiku. Neustálý pocit, že je sledován, v něm vyvolával úzkosti a vedl k nedůvěře vůči okolí. V kombinaci s tlakem slávy to podle něj patřilo k nejtěžším obdobím jeho života. I proto dnes otevřeně mluví o důležitosti duševního zdraví a nutnosti chránit si osobní prostor.
Své o stalkerech ví i herečka Sydney Sweeney. Hvězda seriálu Euforie se v posledních letech stala jednou z nejvýraznějších tváří Hollywoodu, což s sebou přineslo nejen slávu, ale i temnější stránku popularity. Herečka se netají tím, že se opakovaně setkala se stalkery, kteří se snažili proniknout do jejího soukromí. Jeden z nich se měl dokonce objevit v blízkosti jejího domu a sledovat její každodenní rutinu.
Sweeney v rozhovorech přiznala, že ji tyto situace nutí být neustále ve střehu a výrazně ovlivňují její pocit bezpečí. Kvůli obavám o vlastní ochranu musela zpřísnit bezpečnostní opatření a více si hlídat, co sdílí na sociálních sítích.
Jedním z nejznámějších případů stalkingu v historii je posedlost Johna Hinckleyho herečkou Jodie Foster. Muž jí psal dopisy, sledoval ji a nakonec se dokonce pokusil zavraždit amerického prezidenta a to jen proto, aby na sebe upoutal její pozornost. Střelba měla být podle něj „důkazem lásky“. Tento případ ukazuje, jak nebezpečně může obsesivní chování eskalovat.
Extrémní byl i případ islandské zpěvačky Björk, kterou pronásledoval Ricardo López. Ten si vedl videodeník své posedlosti a dokonce se pokusil umělkyni zabít. Nakonec spáchal sebevraždu. Podobné příběhy ukazují, že stalking může přerůst až v násilný čin.
Stalker mi poslal bombu. Šel na pět let do vězení, říká zpěvačka JoJo Siwa
Stalking ale není jen zahraničním problémem. I v Česku mají známé osobnosti podobné zkušenosti. Moderátorka Lucie Borhyová se potýkala s mužem, který ji dlouhodobě kontaktoval, sledoval a posílal znepokojivé zprávy. Situace byla natolik vážná, že jí byla přidělena ochranka. Herečka Tereza Kostková zase čelila vulgárním a obtěžujícím zprávám od neznámého fanouška.
Další známý případ se týká modelky Dominiky Mesarošové, kterou pronásledoval její bývalý partner. Ten jí měl měsíce volat a obtěžovat ji, čímž jí výrazně zasáhl do života. S tím, že ji obtěžoval stalker, se svěřila i herečka Aneta Krejčíková.
Herečka Lucie Vondráčková v jednom z dílů Show Jana Krause promluvila o tom, že mívá pravidelně stalkery před svým domem a jeden z nich na ní dokonce čekal na terase, když přišla domů. Po tomto zážitku si pořídila hned několik bezpečnostních kamer.
Psychologové upozorňují, že stalkerům často nejde o lásku, ale o kontrolu a moc nad obětí. V kombinaci se slávou, která usnadňuje přístup k informacím o celebritách, tak vzniká nebezpečný mix. Moderní technologie navíc stalking ještě zjednodušují – od sledování na sociálních sítích až po kyberstalking.