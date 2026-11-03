Rozruch vyvolaly především nové snímky z reklamní kampaně, kterou Billie Eilish a její bratr Finneas nafotili ve spolupráci s luxusní šperkařskou značkou John Hardy. Zpěvačka na nich pózuje v přiléhavějším oblečení, než na jaké jsou u ní fanoušci zvyklí.
Někteří uživatelé sociální sítě X začali snímky porovnávat se staršími fotografiemi a upozorňovat na výraznou změnu velikosti jejího poprsí. Část z nich se domnívá, že zpěvačka podstoupila chirurgické zmenšení prsou. Jiní připisují rozdíl případnému úbytku váhy a naznačují, že Eilish začala možná užívat injekce na hubnutí.
„Billie Eilish podstoupila zmenšení prsou a já teď potřebuji emocionální podporu, abych se z toho vzpamatoval,“ napsal jeden z komentujících. Další uživatelé připomínají, že větší poprsí může být spojeno s bolestmi zad a že případné rozhodnutí podstoupit operaci by mělo být výhradně záležitostí samotné zpěvačky.
|
Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků
Objevují se také hlasy, které kritizují samotné neustálé komentování zpěvaččina těla. Podle nich by veřejnost měla respektovat soukromí umělkyně a přestat hodnotit její vzhled. Na sociálních sítích se navíc objevila vysvětlení, podle kterých mohou rozdíly na fotografiích souviset s oblečením, spodním prádlem, pózou, úhlem záběru nebo osvětlením.
Není to přitom poprvé, kdy se zpěvačka musela vyrovnávat s veřejným zájmem o svou postavu. V minulosti opakovaně vysvětlovala, že právě z toho důvodu upřednostňuje volné XXL „baggy“ oblečení, které jí umožňuje vyhnout se nevyžádaným komentářům.
V rozhovoru pro magazín Variety v listopadu 2023 připomněla, že větší prsa měla už během dospívání a že je to jednoduše součást jejího těla. V roce 2019 se pozastavovala nad tím, že se její poprsí stalo jedním z hlavních témat internetových diskusí.
K plastickým operacím se vyjádřila také letos v květnu v podcastu Good Hang with Amy Poehler. Mluvila o tom, že se těší na přirozené stárnutí a na to, jak se budou postupem času měnit její tvář i tělo a naznačila, že nechce svůj přirozený vzhled měnit estetickými zákroky.