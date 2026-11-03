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Billie Eilish si nechala zmenšit prsa? Fanoušci řeší nový zpěvaččin vzhled

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  9:20
Zpěvačka Billie Eilish (24) se stala terčem spekulací na sociálních sítích. Fanoušci porovnávají její starší a aktuální fotografie a domnívají se, že podstoupila zmenšení prsou. Důkaz o operaci ale nemají a sama umělkyně se k dohadům nevyjádřila.

Rozruch vyvolaly především nové snímky z reklamní kampaně, kterou Billie Eilish a její bratr Finneas nafotili ve spolupráci s luxusní šperkařskou značkou John Hardy. Zpěvačka na nich pózuje v přiléhavějším oblečení, než na jaké jsou u ní fanoušci zvyklí.

Rozruch vyvolaly fotografie z kampaně, kterou Billie Eilish připravila ve spolupráci s luxusní šperkařskou značkou John Hardy. (2026)
Muzikant Finneas Baird O’Connell a jeho sestra Billie Eilish v reklamní kampani pro značku šperků John Hardy. (2026)
Billie Eilish v reklamní kampani pro značku šperků John Hardy. (2026)
Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku. Během několika hodin měla momentka přes 7 milionů lajků. (leden 2026)
103 fotografií

Někteří uživatelé sociální sítě X začali snímky porovnávat se staršími fotografiemi a upozorňovat na výraznou změnu velikosti jejího poprsí. Část z nich se domnívá, že zpěvačka podstoupila chirurgické zmenšení prsou. Jiní připisují rozdíl případnému úbytku váhy a naznačují, že Eilish začala možná užívat injekce na hubnutí.

„Billie Eilish podstoupila zmenšení prsou a já teď potřebuji emocionální podporu, abych se z toho vzpamatoval,“ napsal jeden z komentujících. Další uživatelé připomínají, že větší poprsí může být spojeno s bolestmi zad a že případné rozhodnutí podstoupit operaci by mělo být výhradně záležitostí samotné zpěvačky.

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Objevují se také hlasy, které kritizují samotné neustálé komentování zpěvaččina těla. Podle nich by veřejnost měla respektovat soukromí umělkyně a přestat hodnotit její vzhled. Na sociálních sítích se navíc objevila vysvětlení, podle kterých mohou rozdíly na fotografiích souviset s oblečením, spodním prádlem, pózou, úhlem záběru nebo osvětlením.

Není to přitom poprvé, kdy se zpěvačka musela vyrovnávat s veřejným zájmem o svou postavu. V minulosti opakovaně vysvětlovala, že právě z toho důvodu upřednostňuje volné XXL „baggy“ oblečení, které jí umožňuje vyhnout se nevyžádaným komentářům.

V rozhovoru pro magazín Variety v listopadu 2023 připomněla, že větší prsa měla už během dospívání a že je to jednoduše součást jejího těla. V roce 2019 se pozastavovala nad tím, že se její poprsí stalo jedním z hlavních témat internetových diskusí.

K plastickým operacím se vyjádřila také letos v květnu v podcastu Good Hang with Amy Poehler. Mluvila o tom, že se těší na přirozené stárnutí a na to, jak se budou postupem času měnit její tvář i tělo a naznačila, že nechce svůj přirozený vzhled měnit estetickými zákroky.

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