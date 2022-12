Hlášku o drogách z Lásky nebeské budu mít asi i na parte, říká Bill Nighy

Dvaasedmdesátiletý Bill Nighy za roli stárnoucí rock’n’rollové legendy ve filmu Láska nebeská obdržel cenu BAFTA v kategorii Nejlepší herec ve vedlejší roli. Do povědomí diváků se tato postava zapsala mimo jiné oblíbenou hláškou: „Nekupujte si drogy! Staňte se popovou hvězdou a lidé vám je budou dávat zadarmo.“

„Jestli někdy budu mít nějaký nekrolog, tak to pravděpodobně napíšou i tam,“ vtipkuje dnes herec. „V mojí čtvrti za mnou děcka často běhala a pokřikovala to na mě,“ směje se a dodává, že ačkoliv je film starý již téměř dvacet let, debaty o něm ho nikdy neomrzí.

„Pro mě to bylo něco velkého a důležitého, co změnilo můj postoj k herecké práci. Nikdy mě to nezačne nudit. Pro lidi ten film plní různé účely, kolikrát jim i pomáhá v těžkých časech... Všude na světě sleduje Lásku nebeskou pravidelně každé Vánoce velká spousta lidí,“ říká v rozhovoru pro The Guardian.

Romantická komedie, která se v kinech poprvé objevila v listopadu roku 2003, se setkala s obřím celosvětovým úspěchem. Režisérovi Richardu Curtisovi vydělala přes 247 milionů dolarů a od dob premiéry zůstává oblíbenou vánoční klasikou.

Na téma hercova nekrologu přišla řeč v souvislosti s jeho přiznáním, že v posledních letech hodně přemýšlí nad vlastní smrtí – podle jeho slov v průměru až dvanáctkrát denně.

„Nedoufám v žádnou penzi, proč taky? To snad radši jít spát a už se neprobudit. Poslední dobou svůj život měřím podle Ligy mistrů. Ptám se sám sebe, kolik jich asi ještě uvidím,“ dodává Nighy.

VIDEO: Billy Mack (Bill Nighy) - Christmas is all Around (2003):