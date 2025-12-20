O Vánocích jsem slavnější než kdy jindy, říká hvězda Lásky nebeské

Film s propojenými milostnými příběhy, ve kterém hráli Keira Knightley, Hugh Grant nebo Liam Neeson, překonal očekávání a stal se vánoční klasikou.
„Nikdo netušil, že to bude takový fenomén. Lidé mi říkají, že jim film pomohl během chemoterapie, nebo že jim znělka hrála na svatbě,“ popsal Nighy. „Je úžasné, že to pořád žije. O Vánocích jsem slavnější než kdy jindy.“
Nighy se také vrátil ke slavné hlášce své postavy, stárnoucího rockera a rebela Billyho Macka. „Když film vyšel, lidi za mnou na ulici křičeli: Hej, děti, nekupujte drogy, staňte se rockovou hvězdou a dostanete je zadarmo!“ prozradil.
Hláška ho dokonce pronásledovala i na imigrační kontrole, kde mu úředník zahrozil prstem a zopakoval slavnou větu, kterou znal z filmu. „Byl jsem úplně zaskočený,“ vzpomínal herec s humorem.
Role rockera, který si vybojoval vánoční jedničku s písní Christmas Is All Around, mu podle něj změnila život. „Kdybych měl mít nekrolog, tato role v něm bude. Nikdy se mi neomrzí o tom mluvit. Lidé po celém světě si ten film pouštějí každé Vánoce a zvládají díky němu těžké časy,“ dodal herec.