Přemýšlím nad světem, do kterého se narodí mé vnouče, píše Bill Gates

„V říjnu mi bylo 67 let. Sotva dokážu uvěřit, že už jsem tak starý – v Americe už je většina lidí mého věku v důchodu,“ napsal Bill Gates na úvod.

Vzápětí uvažuje nad tím, že v blízké budoucnosti již možná nebude patřit na seznam oficiálně nejbohatších lidí světa. „Je mi vlastně jedno, kde se na tomto seznamu nejbohatších lidí umístím. Ale je mi jasné, že jelikož mám velký úspěch v rozdávání všeho možného, časem z této soupisky vypadnu úplně,“ píše slavný miliardář a spoluzakladatel Microsoftu.

Prozradil také, že se v roce 2023 stane dědečkem. Jeho nejstarší dcera Jennifer u příležitosti svátku Díkůvzdání oznámila, že čeká první dítě s manželem Nayelem Nassarem.

Melinda Gatesová a Bill Gates v květnu 2021 oznámili, že se po 27 letech manželství rozvádějí.

„Když mi starší dcera oznámila tu úžasnou novinu, že budu dědečkem, začal jsem se na svět dívat z úplně jiné perspektivy. Už když to píšu, jsem z toho dojatý. Ta představa dodává celé mé práci nový rozměr. Přemýšlím nad světem, do jakého se mé vnouče narodí. A víc než kdy dřív mě to inspiruje k tomu, abych všem dětem a vnoučatům na světě pomáhal přežít a žít šťastně,“ svěřil se.

O to se snaží prostřednictvím nadace Gates Foundation, kterou založil spolu se svou nyní již bývalou manželkou Melindou. Podle Gatese se díky nadaci v uplynulém roce podařilo snížit úmrtnost dětí na polovinu, pomoci světu připravit se na budoucí pandemie, vymýtit dětskou obrnu či pomáhat matkám s dětmi v nerozvinutých zemích s pomocí nových technologií.

„Vzhledem k pandemii, válce na Ukrajině a poklesu ekonomiky byly uplynulé tři roky obecně těmi nejtěžšími za poslední dobu,“ napsal Bill Gates. „Každý člověk na světě během nich zažil nějakou ztrátu – ať už ztrátu svých blízkých, finanční jistoty či svého způsobu života. Díky svému postavení jsem od mnoha takových těžkostí uchráněn. Ale i já za těch posledních pár let zažil osobní strasti, například odchod mého otce nebo konec manželství,“ popisuje.

Na závěr poděkoval svým přátelům a příbuzným, kteří jej v této náročné době podporovali. „Bohatství sice činí můj život pohodlnějším, ale ne naplněnějším. Na to potřebuji rodinu, přátele a práci, v níž se mohu věnovat tomu, na čem opravdu záleží. Jsem vděčný, že všechny tyto tři věci mám,“ dodal Gates.