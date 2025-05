Při diskuzi o tom, jaké to je přivést své rande k jednomu z nejznámějších otců na světě, o kterém se navíc říká, že je sociálně velmi neobratný, Phoebe Gatesová nenuceně zmínila Gatesovu poruchu.

„Můj táta je dost sociálně neohrabaný. Říkal, že má Aspergera,“ sdělila Gatesová v podcastu, který moderuje Alex Cooper.

Tato nenucená poznámka okamžitě vzbudila pozornost, protože Bill Gates nikdy veřejně nepotvrdil takovou diagnózu. Ačkoli v minulosti přiznal, že se ztotožňuje s některými rysy autistického spektra, šlo o první přímé zmínění konkrétní poruchy některým členem jeho rodiny.

„Přivést kluka domů je pro něj děsivé. A pro mě je to vlastně dost vtipné,“ pokračovala Gatesová a popsala, jak její otec jednou odvezl ji a jejího přítele na školní ples bez jediného slova. V autě hrálo jen rádio. Tu chvíli označila za nepříjemnou, ale velmi legrační.

Ve svých pamětech Source Code z roku 2023 Bill Gates napsal, že kdyby vyrůstal dnes, pravděpodobně by mu byla diagnostikována porucha autistického spektra. V knize popisoval, jak jako dítě zápasil se sociálními interakcemi a často se extrémně soustředil na specifické zájmy – klasické charakteristiky Aspergerova syndromu, který je nyní považován za součást širšího autistického spektra.

„Byl jsem dítě, které se extrémně soustředilo. Tak jsem se ponořil do toho, co jsem dělal, až jsem zapomínal jíst. Pravděpodobně bych dnes dostal diagnózu, a to není špatná věc – je to součást toho, kým jsem,“ napsal Gates.