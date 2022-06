Cosby podle soudu v roce 1975 sexuálně napadl náctiletou, přiřkl jí odškodné

Huthová vypověděla, že komik ji a její o rok starší kamarádku pozval do sídla Playboye, když jí bylo 16 let a jemu 37. Porotcům řekla, že ji vzal za ruku a pak se s její vynucenou pomocí sám ukájel.

Cosby na videozáznamu výpovědi uvedl, že si na Huthovou nepamatuje. K incidentu podle něj nemohlo dojít, protože by v té době nepokračoval v sexuálním styku s někým, komu ještě nebylo 18 let. Podle ženy však věděl, kolik jí v době bylo let.

Hercova obhájkyně v průběhu procesu zpochybňovala ženinu výpověď, včetně jejího revidovaného časového harmonogramu. Při podání žaloby v prosinci 2014 Huthová uvedla, že k incidentu došlo v roce 1974, kdy jí bylo 15 let. Posléze porotcům řekla, že nedávno dospěla k závěru, že se v roce spletla, a nyní se domnívá, že se to stalo v roce 1975. Huthové je nyní 64 let.

Cosby byl před 11 měsíci propuštěn z vězení. Nejvyšší soud amerického státu Pensylvánie tehdy zrušil zrušil odsuzující verdikt z roku 2018, kdy byl uznán vinným ze zdrogování a znásilnění své někdejší přítelkyně. Státní nejvyšší soud zasáhl v momentě, kdy už si Cosby odpykal více než dva roky z trestu, který mohl trvat až deset let.

Cosby býval známý jako „americký táta“, především díky své roli otce v sitcomu The Cosby Show. Obvinění desítek žen ze sexuálních útoků, které se podle nich táhly pět desítek let zpět, jeho reputaci rodinně zaměřeného člověka zničily, napsala agentura Reuters.