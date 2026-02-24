Biju chlapy za peníze, přiznává nová účastnice nahé seznamky Naked Attraction

Autor:
Na obrazovku televize Óčko se vrací po krátké pauze její nejsledovanější pořad Naked Attraction Česko a Slovensko s novými díly. Odstartuje hned „nejextrémnějším dílem“ celé série, kde dojde i na tělesné modifikace. Vybírat si bude domina Tereza.

Třiatřicetiletá Tereza se v pořadu Naked Attraction svěřila, že jejím povoláním je „bít chlapy za peníze.“ Se svými klienty ale nemá žádný sexuální vztah. Jako profesionální domina nicméně zažívá extrémní situace. Muži se nechávají venčit v převlecích za psy nebo koně, unášet, balit do fólií, kopat mezi nohy, vydírat. A právě takového partnera sama nechce. Kvůli své profesi má natolik posunuté hranice, že má problém se s někým skutečně intimně sblížit. V nahé seznamce proto hledá člověka, který by jí vrátil důvěru v rovnocenný partnerský vztah.

Casting na Naked Attraction

Výběr uchazečů do druhé řady Naked Attraction se koná právě nyní. Zájemcům stačí vyplnit přihlášku na nakedattraction.cz/registrace

„Z obyčejné holky jsem najednou skočila do téhle pracovní pozice dominy, posunuly se mi morální hranice, ale pořád vyhledávám ty obyčejné věci a opravdovou lásku,“ přiznala Tereza, že navzdory své profesi je romantička. Ačkoli má za sebou vztahy s muži i ženami, víc ji to stále táhne k opačnému pohlaví, takže i v kabinkách měla samé muže.

Pohled na jejich nahá těla dostal i takto protřelou ženu. „Masakr,“ komentovala to Tereza a ačkoli piercingy a tetování zdobí velkou část jejího těla, nápadníci ji dokázali překvapit svým extravagantním vzhledem. Dojde na implantáty v penisu, skarifikace kůže i split jazyka. Tetování umí Tereza ocenit nejen po umělecké stránce, ale i jako faktor, že se dotyčný nebojí bolesti. Její pozornost vzbudil především muž s tetováním ptáčků a nápisem „I am sexy“ nad penisem, který se ukázal jako velký showman.

Tereza v pořadu Naked Attraction (premiéra 25. února 2026)
Tereza v pořadu Naked Attraction (premiéra 25. února 2026)
Jeden z nápadníků dominy Terezy v Naked Attraction (premiéra 25. února 2026)
Tereza v pořadu Naked Attraction (premiéra 25. února 2026)
9 fotografií

Další nápadník se představil jako cuddler, tedy profík v objímání. Jiný se pochlubil nejen velkým dračím tetováním na zádech ale i velkou výbavou dole, což Tereza kvitovala: „Potřebuju, aby to bylo divoký a šílený,“ řekla a uznala, že je těžké si vybrat z mužů, kteří jí každý imponují něčím jiným.

Nakonec si vybrala s nadějí, že jí nový partner bude schopen pomoci se vymanit ze světa, ve kterém se v pozici otroků objevují politici, vysoce postavení manažeři i milionáři. „Ještě tomu dám nějaký období a končím s tou prací, protože to nejde dlouhodobě zvládat,“ říká Tereza.

Naked Attraction mi otevřelo dveře, ale hůř se seznamuji, říká modelka Osladilová

Její výběr i následné rande můžete sledovat v premiéře na Óčku od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobota od 23:20 a neděle od 23:00. Před premiérovým dílem můžete sledovat také pořad Naked Warm Up, který bude tentokrát na téma tetování. Moderátor Vítek Zach si pozval tatéra Pavla Krsičku a společně rozeberou jednotlivá tetování všech pěti nahých nápadníků.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Jak dnes vypadá blondýnka Eva z Discopříběhu? Patnáctiletá modelka zaujala diváky

Snímek z roku 1987: Patnáctiletá Mariana Slováková a šestnáctiletý Rudolf...

Když se řekne Discopříběh, většina diváků si vybaví písničky Michala Davida, plzeňské prostředí, paneláky a příběh na pozadí diskotékové horečky konce osmdesátek. Vedle hlavních představitelů jako...

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

Ornella Koktová koupila za více než 22 milionů korun polovinu dvojdomku v Praze

Ornella Koktová propaguje své produkty na Instagramu. (únor 2025)

Podnikatelka a trojnásobná maminka Ornella Koktová (33), o které se v posledních dnech mluví hlavně v souvislosti s rozvodem s Josefem Koktou (68), je nově majitelkou nemovitosti v Praze. Polovinu...

Rodinnou kasu u nás teď drží děti, říkají manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi

Mikoláš Růžička a Andrea Růžičková na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února...

Manželé Andrea a Mikoláš Růžičkovi zazářili na Česko-Slovenském plese v Obecním domě jako dokonalá dvojice. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o rodinných financích a přípravách na ples. Prozradili,...

24. února 2026

Biju chlapy za peníze, přiznává nová účastnice nahé seznamky Naked Attraction

Tereza v pořadu Naked Attraction (premiéra 25. února 2026)

Na obrazovku televize Óčko se vrací po krátké pauze její nejsledovanější pořad Naked Attraction Česko a Slovensko s novými díly. Odstartuje hned „nejextrémnějším dílem“ celé série, kde dojde i na...

24. února 2026

Američanku přirovnávají k Ficovi. Mám víc sledujících než ten váš „Fajko“, vzkazuje Slovákům

Robert Fico a Gwyneth McMullenová

Americká transgender influencerka Gwyneth McMullenová (29) byla překvapená, když se začalo její jméno na sítích spojovat se slovenským premiérem Robertem Ficem (61). Vypadá prý jako slovenský...

23. února 2026  13:21

Móda z cen BAFTA: Princezna Kate v růžové zastínila i filmové celebrity

Móda z cen BAFTA v Londýně (22. února 2026)

Letošní udílení cen BAFTA v Londýně si nenechali ujít ani princezna Kate a princ William, který je prezidentem Britské akademie filmového a televizního umění. Manželce budoucího krále to na červeném...

23. února 2026  11:21

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

23. února 2026  10:36

Bianca Censori poprvé promluvila o tom, jak vnímá skandály Kanye Westa

Přítelkyně rappera Kanyeho Westa (47) Bianca Censori (29) s veřejností nemluví,...

Antisemitské poznámky, výpovědi o sexuálním zneužívání, bizarní posedlost nahotou. O raperovi Kanye Westovi se nepíše ani tak v souvislosti s jeho hudbou, jako spíš s jeho neustálými skandály. Bianca...

23. února 2026  10:01

Láska z Bali: Manželé Helena Vondráčková a Martin Michal slaví 23. výročí svatby

Svatba Heleny Vondráčkové a Martina Michala (22. února 2003)

Zpěvačka Helena Vondráčková a její partner Martin Michal slaví třiadvacet let manželství. Brali se 22. února 2003 na hradě Karlštejn a i když mnozí předpovídali jejich vztahu rychlý konec a s...

23. února 2026  8:48

Syn je úžasný, říká zpěvák Marcell. Jak zvládají s partnerkou rodičovství?

Marcell a Linda na Cenách Anděl

Zpěvák Marcell Procházka (36) s designérkou Lindou přivítali na svět prvního společného potomka, syna Eliáše. Manželé v rozhovoru pro iDNES.cz promluvili o rodičovství a vzájemné podpoře. Prozradili...

23. února 2026

Dádu osud zasáhl tvrdě, nadále jsme kamarádky, říká „Arabela“ Jana Nagyová

Jana Nagyová na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)

Jana Pulm Nagyová (67) připomněla nedávno svými šaty na plese v Obecním domě svou slavnou pohádkovou roli. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila herečka o podpoře manžela i o dlouholetém přátelství s...

23. února 2026

Olivia Colmanová si připadá nebinární, s manželem však vychází skvěle

Ed Sinclair a Olivia Colmanová (Londýn, 28. listopadu 2023)

Britská herečka Sarah Caroline Sinclairová (52), známá především pod pseudonymem Olivia Colmanová, je držitelkou mnoha předních filmových ocenění včetně jednoho Oscara. V nedávném rozhovoru...

22. února 2026  15:20

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Miluju svoje jizvy po mastektomii. Jsou symbolem síly, říká Angelina Jolie

Angelina Jolie v Torontu (7. září 2025)

Angelina Jolie (50) se v nové upřímné zpovědi podělila o to, jak dnes vnímá své tělo a jizvy, které jí zůstaly po odstranění obou prsou. Herečka, která operaci podstoupila v roce 2013, řekla, že ji...

22. února 2026  12:02

Móda z Českého plesu: Zazářily vítězky Bacherola, Kynychová a Janků šláply vedle

Móda z Českého plesu

V Praze se uskutečnil další Český ples. Své nové přítelkyně vyvedli oba Bacheloři, přišly i bývalé účastnice soutěže Miss spolu s její ředitelkou a další celebrity. Jejich róby ohodnotil pro iDNES.cz...

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.