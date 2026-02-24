Třiatřicetiletá Tereza se v pořadu Naked Attraction svěřila, že jejím povoláním je „bít chlapy za peníze.“ Se svými klienty ale nemá žádný sexuální vztah. Jako profesionální domina nicméně zažívá extrémní situace. Muži se nechávají venčit v převlecích za psy nebo koně, unášet, balit do fólií, kopat mezi nohy, vydírat. A právě takového partnera sama nechce. Kvůli své profesi má natolik posunuté hranice, že má problém se s někým skutečně intimně sblížit. V nahé seznamce proto hledá člověka, který by jí vrátil důvěru v rovnocenný partnerský vztah.
Casting na Naked Attraction
„Z obyčejné holky jsem najednou skočila do téhle pracovní pozice dominy, posunuly se mi morální hranice, ale pořád vyhledávám ty obyčejné věci a opravdovou lásku,“ přiznala Tereza, že navzdory své profesi je romantička. Ačkoli má za sebou vztahy s muži i ženami, víc ji to stále táhne k opačnému pohlaví, takže i v kabinkách měla samé muže.
Pohled na jejich nahá těla dostal i takto protřelou ženu. „Masakr,“ komentovala to Tereza a ačkoli piercingy a tetování zdobí velkou část jejího těla, nápadníci ji dokázali překvapit svým extravagantním vzhledem. Dojde na implantáty v penisu, skarifikace kůže i split jazyka. Tetování umí Tereza ocenit nejen po umělecké stránce, ale i jako faktor, že se dotyčný nebojí bolesti. Její pozornost vzbudil především muž s tetováním ptáčků a nápisem „I am sexy“ nad penisem, který se ukázal jako velký showman.
Další nápadník se představil jako cuddler, tedy profík v objímání. Jiný se pochlubil nejen velkým dračím tetováním na zádech ale i velkou výbavou dole, což Tereza kvitovala: „Potřebuju, aby to bylo divoký a šílený,“ řekla a uznala, že je těžké si vybrat z mužů, kteří jí každý imponují něčím jiným.
Nakonec si vybrala s nadějí, že jí nový partner bude schopen pomoci se vymanit ze světa, ve kterém se v pozici otroků objevují politici, vysoce postavení manažeři i milionáři. „Ještě tomu dám nějaký období a končím s tou prací, protože to nejde dlouhodobě zvládat,“ říká Tereza.
Její výběr i následné rande můžete sledovat v premiéře na Óčku od 22:00 nebo v reprízách ve čtvrtek od 22:30, sobota od 23:20 a neděle od 23:00. Před premiérovým dílem můžete sledovat také pořad Naked Warm Up, který bude tentokrát na téma tetování. Moderátor Vítek Zach si pozval tatéra Pavla Krsičku a společně rozeberou jednotlivá tetování všech pěti nahých nápadníků.