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Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra, premiéra Andreje Babiše a řadu dalších hostů, kteří dorazili na jeden z nejvyhledávanějších večírků festivalu. O hudební vrchol večera se postarala americká zpěvačka Anastacia.
Autor: koláž iDNES.cz
Na jeden z nejvyhledávanějších večírků festivalu vyrazil i podnikatel Leon Tsoukernik s manželkou Sandrou. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Atmosféru festivalového večírku si užívala také herečka Hana Vagnerová. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Mezi hosty byla také bývalá politička Petra Buzková. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Svým outfitem zaujala modelka Andrea Verešová. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Večírek si nenechala ujít ani hokejová legenda Jaromír Jágr. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na jednom z nejvyhledávanějších večírků festivalu nechyběla ani influencerka, moderátorka a herečka Nikol Leitgeb s manželem Petrem. (4. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Fotografům zapózovala také prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Společenskou událost si užíval také bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Ujfaluši s manželkou. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na jeden z nejvyhledávanějších večírků festivalu zavítal i předseda ODS Martin Kupka. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na prestižní party nechyběl ani premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Mezi hosty byl i Andrej Babiš. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Producent a režisér Petr Jákl. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Dobrou náladou nešetřil bývalý fotbalový reprezentant David Limberský, kterého doprovodila manželka Lenka. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Bok po boku se tu objevili i mediální manažerka Libuše Šmuclerová a stomatolog, podnikatel a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. (Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ve společnosti manželky Renaty Langmannové se na party ukázal moderátor, sportovní komentátor a spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Slovenský raper Majk Spirit s manželkou Mariou (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Úřadující Miss Czech Republic Lucie Pisková (zcela vpravo) s modelkou Andreou Verešovou a ředitelkou soutěže miss Taťánou Makarenko
Autor: Expres.cz
Modelka Andrea Verešová (BigBoard party, Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Na karlovarské BigBoard Party vystoupila zpěvačka Anastacia (4. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Richard Fuxa je český podnikatel a spoluzakladatel skupiny BigBoard, která je největším poskytovatelem venkovní reklamy v České republice.
Autor: BigBoard
Společnost BigBoard v rámci vzpomínání na Jiřího Bartošku rozsvítila po celé republice 550 bigboardů s jeho portrétem (5. července 2025).
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Hlavní hvězdou party společnosti BigBoard byl v roce 2025 britský zpěvák Seal.
Autor: Anna Kristová, MAFRA