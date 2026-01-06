Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě přetlumočila jiná žena.

„Veřejně známá žena je nucena chtě nechtě přihlížet tomu, že jejích verzí neustále přibývá. Lidé do ní projektují své představy, vynalézají i odstraňují. Ona jen ztvárňuje tyto jimi vytvořené verze, tato alternativní já,“ sdělila Bianca Censori prostřednictvím mluvčí exkluzivně pro magazín Interview.

Přinejmenším za dobu, co se někdejší architektka Bianca Censori vyskytuje na veřejnosti po boku rappera Kanyeho Westa – tedy od roku 2022, kdy spolu začali chodit a následně se vzali – činí tak ve skutečně nezvyklých úborech. Její „oblečení“ je leckdy tělové barvy a zcela průsvitné, jindy sestává jen z pásky upevněné přes intimní partie.

Přestože odhalování se na veřejnosti není v americké legislativě vysloveně ilegální, Bianca se pro své kontroverzní vystupování už nejednou dočkala kritiky či nařčení z výtržnictví. A když v extrémně odhalujících svršcích vyrazila na letní dovolenou do Itálie a šokovala místní obyvatelé na trzích, ti obratem pohrozili, že budou její „vulgární“ zjev řešit právní cestou.

Letní speciál: Lady Gaga, Rihanna a další slavné dámy se předvedly nahoře bez

„Není to zpověď ženy v pasti, je to jakési znovupřevzetí neautorizovaných klonů,“ vysvětlila redaktorům Biančina anonymní mluvčí. „Ona není svou image nijak svázaná. Naopak ji násobí, dokud se mýtem nestane originál,“ říká tajuplně.

„Bianca na sociální média nahlíží neutrálně, není v nich emočně investovaná. Jsou pro ni veřejným prostorem, kde se vnímání velmi rychle proměňuje. Komplimenty ani kritiku nehledá, ale věnuje pozornost tomu, jak se informace formují a jak následně kolují. Jsou to dvě strany téhož mechanismu a vnímání a kontrast mezi nimi je užitečný,“ pokračuje žena.

Na veškerou pozornost, které se jí dostává, nahlíží podle ní Bianca z perspektivy sociologa. „Kritika není jejím cílem, ale leccos jí napoví. Ukazuje, kde se projevují kulturní rozdílnosti a co lidé neumějí nebo nechtějí pojmenovat napřímo,“ dodává v závěru její zmocněnkyně. „Jejím konečným záměrem je vyjádření sebe sama.“

Bianca Censori je australská architektka a designérka, která vystudovala architekturu na University of Melbourne. Pracuje pro módní značku Yeezy, kde se podílí na designu a kreativních projektech. Do širšího povědomí se dostala především jako manželka rappera Kanyeho Westa, se kterým je často vidět na veřejnosti a díky svému výraznému a netradičnímu stylu oblékání.

