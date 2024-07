Restauratéři chtějí zakázat vstup Biance Censori, vadí jim její odhalování

„Do své restaurace bych je nepustil. Je to absolutně nevhodné a není dobré, aby to malé děti viděly. Co je to s těmi dvěma?“ napsal jeden z restauratérů na sociální sítě a přidávali se další.

„Pokud jsem vlastníkem jakéhokoli podniku, do kterého tito dva hodlají vstoupit, řeknu jim kvůli úctě k mým ostatním zákazníků, že nemají vstup povolen,“ napsal další.

„Vypadá naprosto směšně. Jak může slušná restaurace přijmout zákazníka, který nosí tohle?“ rozčiluje se další.

„Kdysi vám byl odmítnut vstup do restaurace kvůli nedodržení dress codu, pokud jste neměli kravatu. Časy se změnily, teď můžete do restaurace téměř nazí,“ stojí v dalším komentáři.

„Žádný majitel nebo manažer restaurace by je neměl nechat vstoupit takto oblečené, pokud si nezaplatí rezervaci celé restaurace, takže to bude jejich soukromá akce,“ přidal další.

Australská architektka Bianca Censori se před vztahem s Kanyem Westem oblékala jinak. On má ale vždy velké slovo v tom, co bude jeho žena nosit, což potvrdila i jeho exmanželka Kim Kardashianová.

„Kanye mě vždycky oblékal. Na začátku roku 2000 mi posílal e-maily s různými vzhledy a tím, co by měl být můj styl. Jednou mi řekl: Jsi moje žena a ovlivní mě, když tvoje fotky jsou příliš sexy,“ popsala Kardashianová.

Kim Kardashianová a Kanye West na Met Gala (New York, 6. května 2019)

Svou novou manželku nechává West chodit téměř nahou. Extravagantní móda je jednou z jeho vášní. Tou druhou byla muzika, ale s tou prý má v plánu skončit. „Končím s profesionální muzikou. Nevím, co jiného dělat,“ napsal ve zprávě, kterou zveřejnil americký rapper Rich The Kid.