Bianca Censori se po New Yorku procházela jen v jedlém spodním prádle (červen 2025) | foto: Profimedia.cz

Censori si po New Yorku vykračovala v jedlém prádle, které není zase tolik originální. Je k dostání za pár korun v erotických i různých dárkových obchodech. Málokdo v něm ale vyrazí mezi lidi.

Fanoušci řešili na sociálních sítích především nepraktičnost takového oblečení ve velkých vedrech. „To by se mi v tomhle 32stupňovém vedru na mém menopauzálním těle roztavilo,“ zní v jednom z komentářů.

Další upozorňuje na to, jak její partner Kanye West vedle ní vypadá nepatřičně v mikině s kapucí na hlavě a dlouhých kalhotách, jako by každý vyrazil do jiného počasí.

Kanye West a Bianca Censori se v dubnu údajně rozešli. Od té doby se ale dál ukazují bok po boku a pokračují v předvádění extravagantních outfitů. West přitom v jednom svém textu napsal, že ho Censori chtěla poslat na léčení a odešla od něj. On ale čekal na její návrat a očividně se dočkal.

„Moje láska utekla, ale nejdřív se mě snažila hospitalizovat. Do nemocnice nepůjdu, protože nejsem nemocný, jen tomu nerozumím. Má záchvat paniky a nelíbí se jí, jak tweetuju. Fakt nevím, kde je. Celou noc budu vzhůru, dokud se Bianca nevrátí,“ zní překlad Westova textu.