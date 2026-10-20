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Útlý pas, okrouhlý bok a ňadra dmoucí. Bianca Censori na rodinné dovolené
Australská architektka Bianca Censori si opět dala záležet na tom, aby všechny zraky v klubu i před ním byly upřeny na ni. Odhalování těla na veřejnosti je u ní běžné. Působila proto až nezvykle stydlivě, když si před fotografy držela přes prsa ruku, jako by odhalující outfit nebyl ani jejím záměrem.
„Proč se zakrývat, když se můžete místo toho vhodně obléknout?“ stojí v jednom z mnoha komentářů, které se po zveřejnění fotek objevily na sociálních sítích.
Pokud se takto cudně chovala Censori i uvnitř klubu, musel to pro ni být poměrně náročný a bolestivý večer. Její manžel Kanye West naopak v ušmudlané džínové bundě a kalhotách působil, jako by přijel zrovna z pole.
Zvěsti o tom, že West své ženě nařizuje, co má nosit, popřela Censori v rozhovoru pro Vanity Fair. „Nedělala bych nic, co bych nechtěla,“ řekla.
V zahraničním tisku se objevily dokonce úvahy, jestli za jejím odhalujícím stylem nestojí nějaký hlubší umělecký záměr, který většina z nás dosud nerozklíčovala. Je totiž těžké uvěřit, že by vystudovaná architektka svou nahotu vystavovala na odiv jen pro palcové titulky.