„Pařba“ do dvou do rána, oběd v baru a gala s protesty. Bezosova svatba finišuje

18:15

Do druhé hodiny ranní trval „bombastický“ večírek po svatebním obřadu, kterým v Benátkách vstoupili do manželství miliardář Jeff Bezos a novinářka Lauren Sanchezová. Během soboty „svatba století“ v italském městě vrcholí. Pár si zašel na oběd do slavného baru, večer čeká závěrečné gala. Odpůrci svatby chystali v Benátkách také protesty.