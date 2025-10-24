Beyoncé měla v Kataru hidžáb. Fanoušci zpěvačku chválí i kritizují

Americkou zpěvačku a herečku Beyoncé (44) zachytili fotografové při nákupech v Kataru, kde měla na sobě tradiční muslimský oděv. Rodačka z Texasu tím vyvolala debatu mezi fanoušky. Jedni ji chválí za respekt k místní kultuře, druzí ji obviňují z „předstíraného aktivismu“.
Jay-Z, Beyoncé a jejich dcera Blue Ivy Carterová v Los Angeles (9. prosince...

Jay-Z, Beyoncé a jejich dcera Blue Ivy Carterová v Los Angeles (9. prosince 2024) | foto: Reuters

Beyoncé byla v Kataru se svým manželem (rapper Jay-Z), se kterým navštěvovali místní památky a i luxusní obchody. V Dauhá zpěvačku fotografové zachytili v nákupním centru Place Vendôme Mall. Měla na sobě černý hidžáb a sluneční brýle.

Mnozí fanoušci ji za tento krok chválili. „Je tak pokorná a respektuje naši kulturu i náboženství,“ napsal fanoušek na síti X. „Beyoncé celá v černé abáji a hidžábu? Moje muslimské srdce právě pláče, je tak plná respektu!“ dodal jiný uživatel.

Jiní však zpěvačku kritizovali za to, že se vůbec rozhodla Katar navštívit a to kvůli tamním zákonům namířeným proti LGBTQ+ komunitě a porušování lidských práv, především vůči ženám.

„Beyoncé nakupuje v Kataru – ve stejné zemi, která je kritizována za porušování lidských práv? Asi aktivismus má pauzu, když jde o luxusní značky. Celebritám jde o spravedlnost, dokud jim výplata nebo focení neřeknou něco jiného,“ napsal jeden.

„Přál bych si, abychom přestali romantizovat tyto země jako centra luxusu, když vydělávají na doslova otrocké práci,“ dodal jiný.

„Beyoncé splývá s okolím jako černý diamant v poušti – dokonalá. Ale lesk Kataru vrhá i stíny; migrující dělníci si zaslouží také pozornost. Myslíte, že celebrity nakupují eticky? Nebo je to další případ ‚Dobrý standard pro vás, ne pro mě‘?“ napsal další.

Beyoncé: Zábavní průmysl je sexistický, nevidím žádné vzory v podobě černošek

Někteří fanoušci Beyoncé, která letos dokončila svou světovou tour Cowboy Carter, naopak obvinili z „performativního aktivismu“. Připomněli, že se v minulosti ve své hudbě často vyjadřovala k otázkám genderové rovnosti a sociální spravedlnosti, a přesto nyní navštívila zemi kritizovanou za porušování lidských práv.

Podobnou vlnu kritiky si už dříve vysloužil i fotbalista David Beckham, když se stal ambasadorem katarského fotbalového mistrovství světa v roce 2022.

