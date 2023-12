Moje dcera se nesnaží být bílá, brání světlý vzhled Beyoncé její matka

„Dnes jsem na to narazila a rozhodla jsem se vyjádřit poté, co jsem viděla všechna ta hloupá, ignorantská, nenávistná a rasistická prohlášení, že si zesvětluje pleť a nosí platinově blond vlasy, protože by chtěla být bílá,“ napsala módní návrhářka Tina Knowlesová.

Vzhled její dcery byl přizpůsoben jejímu aktuálnímu turné, z nějž byl natočen i film. Barvou slavnostní premiéry byla stříbrná a hosté byli vyzváni, aby se podle toho oblékli.

„Je smutné, že někteří její vlastní lidé stále vytvářejí příběhy plné nenávisti a žárlivosti. Měla stříbrné vlasy, aby ladily se stříbrnými šaty jako módní záležitost. Jako vesmírná superstar,“ pokračovala.

Knowlesová prohlásila, že už je unavená a znechucená všemi těmi, kdo pomlouvají její dceru pokaždé, když udělá něco velkého, na čemž nechá spoustu práce a prokáže svůj talent, odolnost a nasazení.

„Pak vy malí, smutní hejtři vylezete ze svých děr. Žárlivost a rasismus, sexismus a dvojí standardy, to pořád udržujete. Místo oslavování své sestry nebo aspoň ignorování, pokud se vám nelíbí. Je mi z vás ztroskotanců zle,“ prohlásila.

„Vím, že na mě bude naštvaná, že jsem toto udělala, ale už toho mám dost. Tato dívka se stará o své věci. Pomáhá lidem, kdykoli může. Pozvedá a propaguje černé ženy a ty, kteří neměli v životě štěstí,“ dodala.

Beyoncé se sama k obviněním ze snahy působit jako běloška nevyjádřila. Že blond vlasy nebyly jen součástí premiéry ale ukázala hned druhý den, kdy zveřejnila několik dalších snímků z nakupování s manželem. Byl mezi nimi i detailní záběr obličeje, na němž není žádné zesvětlování znát a světlý odstín pleti na premiéře byl dán nasvícením a make-upem.

Odborníci ostatně před procedurou zesvětlování pleti varují. Může způsobit různé komplikace od zánětu kůže až po selhání orgánů. Na bělení kůže existují krémy a pleťové vody, které snižují melanin (pigment, jenž dodává barvu vlasům, očím a pokožce). Lidé s tmavší pletí mají více melaninu. Jeho tvorbu ale ovlivňují i hormony a sluneční záření. Některé takové produkty ovšem obsahují rtuť, která kůží proniká do krve a může způsobit poškození orgánů.