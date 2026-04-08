Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Autor:
  14:00
Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než se stala slavnou díky vítězství v kuchařské show.

„My se neseznámili přes jídlo, ale přes Instagram. Láska už neprochází žaludkem, ale Instagramem,“ směje se Besky a přiznává, že to byla ona, kdo udělal první krok.

„Já jsem mu lajkla dvě nebo tři fotky. To se nestává často. On tehdy začal natáčet jeden seriál a zalíbil se mi. Hned jsem šla na Wikipedii, jestli má ženu a děti. Viděla jsem, že je rozvedený, že je mu už 36, což je dost na to, že nemá děti, tak co se děje?“ popisuje cukrářka svou cestu láskou.

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)
Ples jako Brno 2026: Adam Vacula a Besky
Veronika Besky v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
Adam Vacula a Besky
39 fotografií

Kliknutí na sociální síti prý stačilo. „Pak už to šlo z jeho strany. Napsal mi, jestli bych se nechtěla přijít podívat na jeho hru. A bylo to,“ prozradila Besky s tím, že svého partnera nyní vykrmuje. Vaří mu a peče, takže mu to coby herci dělá už trochu problémy s váhou.

„Když se každý den postaví na váhu, tak má takové básnické otázky. Prečo? Prečo neodolám?“ popisuje.

Navíc přítele vrátila k masu. „Byl vegetarián. Ale díkybohu už není. Konečně se mohl do mě zamilovat skrz to jídlo. Nic proti vegetariánství, fandím, ale my to doma nemáme. Je to náročné. Už jí steaky, všechno,“ vysvětlila Besky, která se narodila slovenským rodičům v Norsku. Za nejkrásnější zemi ale považuje Česko a za nejkrásnější město Prahu.

Nic jí není svaté a miluju její slovenštinu, říká o Besky Adam Vacula

Má vystudovaný marketing s červeným diplomem, ale pečení jí dělalo vždy větší radost. „Já jsem vždycky pekla. Nevěřila jsem si, že bych mohla nějak prorazit a podnikat v pečení, takže jsem vystudovala, začala jsem trochu i podnikat,“ popisuje.

„Dva roky jsem provozovala benzínovou pumpu, která byla unikátní tím, že přijímala platby i v kryptoměnách. Teď se ale živím konečně tím, že činím lidi šťastnými prostřednictvím cukru,“ dodala.

