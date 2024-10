Děti jsou pěkný počin, ale nespěcháme na ně, říká cukrářka Besky

„Žiju školní život. Je pravda, že by mi mohl dávat lekce Adam. Je herec, má úžasnou slovní zásobu, ale on je ke mně strašně milý. Pokaždé, když se spletu, zaměním české slovíčko za slovenské, řekne mi: Lásko, ty to říkáš tak roztomile, že tě nemůžu opravovat,“ vysvětluje.

I když zatím nechce nic prozrazovat, zdá se, že dostala nabídku na televizní pořad a proto piluje výslovnost. „Je to moje největší výzva dostat se se svojí češtinou na takový level, aby se to dalo z televize poslouchat,“ potvrzuje domněnky.

Že by mluvila na diváky slovensky, zřejmě nepřichází v úvahu. „Já si myslím, že by to nebylo fér. Žiju tady, vnímám se už jako Češka, můj partner je Čech, možná jenom to moje srdce zůstane navždy slovenské… Ale je to docela vtipné, protože jsem se narodila v Norsku. Ale už deset let jsem tady a chtěla bych tu zůstat, tak bych měla mluvit česky dobře. Hlavně potřebuji odstranit přízvuk. Slovenský jazyk je měkčí než ten váš, tak aby to nebylo slyšet,“ vysvětluje plynulou češtinou.

S Adamem Vaculou, který v nováckém seriálu Zlatá labuť hrál šéfa obchodního domu Petra Kučeru, žije už dva roky. Nedávno si pořídili vlastní bydlení. „Koupili jsme si něco mezi domem a bytem na krásném místě v Praze 6. Jsme moc spokojeni, je nám tam dobře. Žijeme opravdu v harmonickém vztahu,“ ujišťuje.

To špatné si prý vybrali před tím. „Než jsme se potkali, prošli jsme si každý i nehezkými věcmi, takže si teď uvědomujeme co jeden v druhém máme,“ říká Besky, která je stejně jako Adam Vacula rozvedená.

Mají společné plány a „makají“, jak sama říká, aby si je mohli realizovat. Adam momentálně točí jak seriál pro Primu, tak pro zahraniční produkci a k tomu hraje ve dvou nových inscenacích.

Besky má ale taky jednu hereckou zkušenost za sebou. Ve Zlaté labuti se objevila v epizodní roli jeptišky. „Musela jsem se naučit dvě stránky textu. Když pak došlo na mluvenou scénu s Adamem, krve by se ve mně nedořezal. Cítila jsem neskutečnou zodpovědnost, abych ho nezklamala a nebyl z toho trapas,“ vzpomíná.

Adam Vacula a Veronika Beskydiarová alias Besky

Další herecké příležitosti by se nebránila, ale bude ráda i za jiné výzvy. Tím pádem otázka založení rodiny není na pořadu dne. „To je taky moc hezký počin,“ směje se. „Moc se na něj těším, dítě je pro mě smyslem života, ale momentálně mě extrémně naplňuje práce a mám tak krásné příležitosti, že by bylo smutné nevyužít je. Ale na dítě se těším a myslím, že Adam bude jednou skvělý táta.“

Její hlavní pracovní náplní jsou kurzy, které jsou určeny lidem, kteří mají rádi gastronomii. Její specializací jsou dezerty. A k tomu pomáhá partnerovi, když se učí texty svých rolí, což dělala už během natáčení Zlaté labutě a díky tomu byla vždycky o několik dílů napřed.

I v den Adamovy premiéry inscenace Sladké neřesti v Divadle Lucie Bílé ho dopoledne „zkoušela“ z textu. „Já vůbec netuším, co se může před premiérou přát, vím jenom, že se nesmí říct: Držím ti palce a podobné věci. Tak jsem mu neřekla nic. A po představení dostane bonboniéru, protože kytky nenosím, a hezky ho pohladím na dobrou noc,“ prozradila Besky s úsměvem na premiéře.