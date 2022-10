Pohlreich je revolucionář, jde z něj respekt, říká vítězka MasterChefa Besky

„Za ten rok od vítězství jsem se nezastavila. Vždycky jsem toužila po tom, pracovat v gastrosféře, to byl můj tajný sen. Teď jsem vydala kuchařku, dělám kurzy vaření a pečení, věnuji se různým spolupracím. Užívám si života, je toho pořád hodně co dělat,“ svěřila se Besky během rozhovoru v pořadu Mixxxer Live na Óčku.

Slovenka přiznala, že ačkoliv se stala loni vítězkou soutěže amatérských kuchařů, sama vaří teprve dva až tři roky. „Nikdy jsem doma neměla tu potřebu, protože mamka skvěle vaří. Ale vždycky jsem ráda pekla, už od svých patnácti. Doma skoro vůbec nevařím ani dnes, chodím do restaurací. A musím přiznat, že tam jsem teď k jídlům o dost kritičtější než před pár lety,“ popisuje s tím, že všechny její nápady a inspirace na vaření a pečení pocházejí ze sociálních sítí.

Besky na Óčku pobavila tím, že soutěže MasterChef se původně měla účastnit její maminka. „Pak ale najednou řekla, že se na to necítí a že už je na to stará a bylo to. Já jsem během natáčení všechno nasávala jak houba, učila jsem se, zkoušela stále nové věci, bavilo mě to a nakonec jsem vyhrála. A to jako člověk, který vlastně do té doby převážně jen pekl! Šla jsem do toho pozvolna, moc jsem si na začátku nevěřila a říkala jsem, což neměli porotci rádi, že je to pro mě spíš taková sranda,“ vzpomíná Veronika Beskydiarová.

Besky, vítězka titulu Masterchef Česko 2021, s porotci a šéfkuchaři Radkem Kašpárkem, Janem Punčochářem a Přemkem Forejtem

Dveře do gastrosvěta jí po vítězství v soutěži otevřel i Zdeněk Pohlreich. „Poznali jsme se v MasterChefovi, ale tam musí být během soutěže zachována objektivita, takže neexistoval žádný náš kontakt mimo natáčení,“ říká Besky.

„Poté, co jsem vyhrála, zazvonil mi jednoho dne telefon, cizí číslo… A mužský hlas se mě bez představení zeptal, co s tím uděláme a jak se mi změnil život po vítězství v MasterChefovi,“ směje se Beskydiarová.

„Pan Pohlreich je přesně takový, jak ho znáte z televize. Jde z něho obrovský respekt. Je to člověk, který něco dokázal a chcete zkrátka být po jeho boku. Je to idol a revolucionář. Je rád ironický, ale to miluji. Nejsem totiž ješitná a když mi řekne nějaké připomínky, vezmu si to k srdci. I proto to funguje,“ popisuje.

Během rozhovoru v pořadu Mixxxer Live Besky také prozradila, že je momentálně single. Zaujal by ji vysoký charismatický muž s pěkným úsměvem a hezkými zuby. „Muže nebalím, nechávám se balit, jsem stará škola. Musím říct, že co například opravdu nemám u mužů ráda jsou špinavé boty. Ale všechno se dá přežít, pokud je vtipný,“ směje se.

Letošního MasterChefa vyhraje podle Veroniky Beskydiarové soutěžící Bety. „Je to sympatická hezká šikovná holka, zatím se jí daří, uvidíme,“ dodává loňská vítězka.