„Jmenuje se Láska, štěstí, rodina a je to strašně náročné. Sto epizod musíme udělat za osmdesát dnů. Možná to nebyla výzva, ale blbost, že jsem tu roli vzal,“ směje se. Hraje v něm hudebního producenta před důchodem. Což je situace, ve které se sám právě ocitá. „Budu mít jeden bídný český a jeden bídný srbský důchod,“ prozrazuje. I to je důvod, proč chce dál pokračovat v práci.
„Někdy i improvizujeme, protože není v našich silách zapamatovat si text, když točíme pětadvacet obrazů denně. Učíme se ho až těsně před před každým obrazem, když máme deset patnáct minut volno. Jinak to nejde. Ale jsou tam skvělí herci, tak se to většinou povede a nějak to i vypadá a ne, že jenom na kameru cosi odříkáme,“ vrací se k sitcomu.
„Já se jinak připravuji velice důkladně, když k tomu mám podmínky. Před deseti lety jsem dělal jeden seriál v Bělehradě. Nebyl to sitcom, ale
‚mýdlovka‘ a produkci jsem rovnou řekl, že potřebuji mít scénáře aspoň tři dny předem a že natočím nejvýš osm obrazů denně. Moc se jim to nelíbilo, ale co mohli dělat? Tohle je ale něco jiného, to je peklo. Sto epizod děláme teď a dalších sto se připravuje,“ vypráví.
V rodinné fantasy Máma a Táta jsou Boží hraje zaměstnance muzea. „Je to zvláštní člověk, jakýsi kouzelník. Všechno ví, zná každé tajemství a možná i sám nějaké skrývá. Rozhodně to není obyčejný průvodce,“ popisuje svoji postavu.
Sám velkým divákem fantasy není, ale říká, že herec by měl být připraven vstoupit do jakéhokoliv žánru a světa. Hrál v Harry Potterovi a Ohnivém poháru a pro milovníky sci-fi nedávno v Srbsku natočil film Sanctuary. Objevil se i Letopisech Narnie, které vznikaly v Praze. Nakonec byl ale z výsledku zklamaný.
„Bylo nás tam sedm herců, hráli jsme lordy a jenom jízdu na koni jsme trénovali na Barrandově tři měsíce. A nakonec tam nedali skoro nic, zůstala tam možná minuta a půl. To mi bylo líto, protože za tím byla spousta práce. A to nejhorší mě čekalo na předpremiérové projekci, která byla jenom pro casting crew. Když jsem viděl, co tam z toho našeho hraní zbylo, chtělo se mi brečet,“ přiznal.
„Odcházel jsem ze Slovanského domu a najednou slyším režiséra, jak za mnou křičí: Predrag, congratulations! Říkám mu: K čemu? To si děláš srandu? Podívej, cos mi provedl. Ale tak to je. Už jsem si zvykl. Zažil jsem už sousty věcí. Dvakrát nebo třikrát jsem byl v anglicky mluvených filmech předabovaný,“ říká.
Cestu do světa mu otevřel Igor Karkarov z Harryho Pottera. „Ale ono je to tak nevyzpytatelné. Někdy máte spousty práce a pak zase dlouho nic. Škoda, že to zažívám v tomhle věku, krátce před důchodem. Budu muset dál pracovat, nic jiného mi nezbývá,“ vysvětluje.
Občas mu doma nahazuje texty jeho o deset let mladší partnerka Maria Perovič, která je filmovou režisérkou a profesorkou na fakultě dramatických umění v Černé Hoře. „Slíbil jsem jí, že si ji jednou vezmu, ale není kam spěchat, zatím je času dost,“ říká po čtrnáctileté známosti.
V Bělehradě zase žije jeho bývalá žena Katarina s jejich osmnáctiletými dvojčaty. Ta se narodila se v Česku, ale ve čtyřech letech zemi opustila. Vyrůstala pak na animovaných příbězích. „U nás taková tradice dětských filmů jako máte tady, není. Sám jsem se s tím setkal až v roce 1992, když jsem se přestěhoval do Prahy,“ říká Predrag.
Jeho dcery o herectví nikdy zájem neprojevily, za což je rád. Ale nedívají se ani na to, co jejich táta natočil. „Jen když je o to poprosím,“ říká Predrag, který pak chce slyšet jejich názor.
Agentku má v Bělehradě i v Londýně, kde vznikají projekty i v americké produkci. V létě točil druhou řadu seriálu o Robinu Hoodovi a taky pokračování britského detektivního seriálu Miss Scarlet and The Duke.
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15. května 2022