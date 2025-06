Budu upřímná. Momenty po krásném milníku mého života jsem si chtěla nechat chvilku v soukromí se svým manželem, rodinou a přáteli. Bohužel jsem byla dotlačena k tomu, že soupeřím o čas s bulvárem, abych to byla JÁ, kdo takovou novinu zveřejní první. Nehledě na to, že si říkám přesně to, co pak vidím v diskuzích: “Koho to zajímá?”.



Ano, vdala jsem se. Proč jsme se rozhodli pro příjmení Šrettr? Čestmír Šrettr je tatínek mojí maminky a byl by můj dědeček. Muž s velkým M — malíř, grafik a ředitel Východočeské galerie v Pardubicích. Byl to čestný chlap, kterého nezkřivil ani režim, naopak. Byl milující manžel, který za svojí osudovou láskou odešel pár měsíců po ní. Psát o něm bych mohla dlouho.



Mám silný vztah k mojí mamince a vím, jak těžce se svého rodného příjmení vzdávala — kvůli té své osudové lásce. A mě napadlo, že bychom ten rod Šrettrů mohli zase oživit. Nějakým způsobem vzdát čest. A proto jsem se hlavně já rozhodla jmenovat Šrettrová.



A Radek mi svoji lásku vyznal gestem, kdy se nevzdává svého příjmení Úlehla, pouze si k němu přidá Šrettr, abychom mohli být spojeni společným příjmením.



BŠ