Dcera Michala Suchánka promluvila o porodu. Prozradila i jméno miminka

„Bude to brzy rok, co jsme si přivezli z Japonska Daruma sošku pro štěstí, konkrétně oranžovou (plodnost, těhotenství a bezpečí pro děti). Namalovali jsme černé levé oko, přáli si miminko a 7. 8. 2026 se naše přání vyplnilo – narodil se nám syn Florián Šrettr. A my tak mohli pravé oko domalovat jako projev vděčnosti,“ začala novopečená maminka svůj příspěvek na Instagramu.
„Jsem šťastná, že jsem celé těhotenství mohla prožít v klidu, v blízkosti rodiny a přátel, a že se povedlo náš ŽIVOT udržet v tajnosti, co nejdýl to šlo. Florián – kvetoucí, rozkvétající. Doufám, že se tak bude během celého svého života cítit. Já už teď vím, že má láska díky němu ještě více rozkvetla,“ napsala.
Poděkovala také lékařům a personálu porodnice. „A také bych ráda zmínila, že příchod mého syna na svět by nebyl tak okouzlující, kdybych si pro něj nevybrala nevybrala Porodnici Vinohrady. Od první registrace a kontrol, kde byly vždy bezvadné sestřičky, přes porod s úžasnými porodními asistentkami, které mi dodaly neuvěřitelnou sílu a podporovaly nejen mě, ale i mého muže, až po příjemný pobyt na šestinedělí se skvělými sestřičkami a doktory,“ dodala.
Dcera herce Michala Suchánka Berenika Suchánková a fotograf Radek Úlehla se vzali v létě 2025. Herečka chtěla uctit svého dědečka z matčiny strany, malíře Čestmíra Šrettra. Po svatbě tak přijala jako nové příjmení Šrettrová. Jméno si změnil i její muž.
„Radek mi svoji lásku vyznal gestem, kdy se nevzdává svého příjmení Úlehla, pouze si k němu přidá Šrettr, abychom mohli být spojeni společným příjmením,“ dodala tenkrát herečka, která je známá ze seriálů Zoo nebo Krejzovi.