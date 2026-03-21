Berenika Kohoutová promluvila o těhotenství, bulváru, dietě i podcastu s mámou

Renato Salerno
Berenika Kohoutová (35) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o těhotenství, krabičkové dietě i bulváru. Zpěvačka a herečka také vysvětlila, proč v současnosti nepokračuje natáčení podcastu Co naše matky pos*aly a my taky pose*eme, který připravovala spolu se svou mámou, spisovatelkou Irenou Obermannovou (63).

Vypadáte výborně, co děláte pro své tělo, abyste byla ve formě?
Ráda dlouho spím, což mi úplně neštimuje s dětmi, které mám, ale na druhou stranu se dá jít třeba hodně brzy spát, což je dobré. Což zároveň na druhou stranu nejde kombinovat s mojí profesí, vzhledem k tomu, že často přijdu z divadla pozdě večer a pak v noci ještě vstávám k dítěti. Jinak si myslím, že spánek je obecně mega důležitý, čerstvý vzduch je skvělý, občas jet se někam ven vyvětrat. A samozřejmě péče o pleť, kterou se snažím dodržovat, a k tomu i různé cvičení a otužování, aby se člověk cítil dobře.

Berenika Kohoutová
Herečka Berenika Kohoutová s maminkou – spisovatelkou Irenou Obermannovou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (20. května 2025)
Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová a její matka, spisovatelka Irena Obermannová, řeší v podastu Dagmar Havlovou a milencký poměr s Václavem Havlem.
Berenika Kohoutová
Setkáváme se na provoněné akci, fungují u vás vůně jako teleport a dokážou vás hodit zpět do určitého momentu?
Je pravda, že hodně mých kolegyň používá na každou roli jiný parfém. Já to taky tak trochu mám, ne úplně takhle dogmaticky, ale je pravda, že vůně vás v tu chvíli trochu spojí s tím záměrem a je fakt, že často se mi stane, že když jsem něco dlouho necítila a najednou to přijde, tak se mi ty vzpomínky začnou utvářet.

25. března máte koncert v Praze v Rock Café. Jste nervózní?
Strašně se těším! Nervozita ne, ale spíš je to dohromady těšení se a přípravy na koncert, na setkání s fanoušky a publikem. 20. března mi navíc vyšel nový singl a videoklip, takže to teď je takové hodně hektické.

Byli jsme na vás zvyklí i v podcastu s maminkou, ten má teď pauzu?
Ten má pauzu, nebo je možná už u konce. Nechci říkat, že úplně skončil. Uvidíme, jestli se k němu budeme někdy chtít vrátit, ale v jednu chvíli toho bylo nějak hodně najednou, těch různých aktivit. Plus jsme nechtěly recyklovat stará témata. V podcastu to také chtělo, abychom s mámou na některé věci měly obě trochu jiný pohled, abychom měly o čem mluvit. Zjistily jsme ale, že na spoustu věcí máme stejný názor, skoro na všechny. A že je to tedy potom takové trošku nudné povídání.

Berenika Kohoutová zveřejnila snímek z porodu, dítě zvládla vytáhnout sama

Jak reagujete na to, když si bulvár drze vyzobne něco z podcastu a pak vaše názory radikalizuje?
Bulvár, no. Co na to říct. Já jsem na to už zvyklá. A nemyslím si, že by si bulvár zrovna v našem podcastu nějak liboval, na to jsou tady asi jiní. My jsme tam nerozebíraly žádné velký kauzy, takže to myslím v zásadě bylo docela v pohodě.

Co hodí dvojnásobnou maminku zpět do tak skvělé formy?
Děkuju. Já vlastně upřímně nevím. Potřebovala jsem se srovnat sama se sebou, abych se cítila ve svém těle dobře, tak jsem si dala krabičkovou dietu. Spíš ale asi z toho důvodu, abych měla opravdu pravidelný příjem dobrých a zdravých věcí. Mně na tom hrozně vyhovuje, že tam člověk má zeleninu a luštěniny a nemusí si to sám připravovat. Takže v souvislosti s tím ani nemluvím o nějakém úbytku váhy, ale spíš o tom, že jako matka dvou dětí si nestíhám vařit výživově bohatá jídla a furt dojídám nějaké croissanty a podobné věci a to opravdu není nic moc.

Spousta žen říká, že když jsou těhotné, těší na to, až porodí a následně potom zpětně stále přemýšlí o tom, jak to těhotenství vlastně bylo moc hezkým obdobím. Jak to máte vy?
Nejsem úplně typ ženy, která by si připadala v těhotenství jako bohyně. Opravdu jsem pak už byla hodně velká a už mě to prostě nebavilo. Už jsem fakt chtěla porodit a to mimino mít venku! Jsou takové ty fáze, pátý měsíc, kdy je tam takové hezké bříško, a pak už je to horší. Že by se mi stýskalo po těhotenství, to asi úplně ne. Mám ráda děti, líbí se mi mít děti a měla bych klidně i víc dětí, ale to těhotenství už bych jako úplně znovu nemusela. (smích)

