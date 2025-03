Berenika Kohoutová: Dva porody, výchova dvou dětí? To je proti rekonstrukci bytu nic

S vaší maminkou spisovatelkou Irenou Obermannovou natáčíte podcast s názvem „Co posraly naše matky a my taky poserem“. Kdo název vymyslel?

To jsem vymyslela já. Nějak mě to napadlo a přišlo mi, že to zkrátka sedí. Jinak se to ani jmenovat nemůže.

Narazila jste už na něco, co byste udělala právě jinak než vaše maminka?

V prvním díle podcastu jsme hodně řešily, co nám říkaly maminky, a já bych neřekla. Jak třeba hodnotily těla dcer v pubertě. Což mi u dívek přijde šílené. Ale zároveň já jsem to mámě naprosto odpustila, protože taková byla zkrátka doba. Moje máma to měla i spojené s tím, že když chci být zpěvačka a herečka, tak musím nějak vypadat.