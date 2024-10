Berenika Kohoutová zveřejnila snímek z porodu, dítě zvládla vytáhnout sama

Tohle je můj pohled na Kryštofa, kterej vstoupil do dveří v momentě, co jsem si sama vytáhla Lojzu a držela ji poprvé v náručí. Když o tom komukoliv vyprávim, tak si uvědomim, jakej to byl zázrak. Včera se dojímaly Agáta s Ornellou, holky moje ze Sexu ve městě slzely předevčírem. Mně samotný to muselo nějak teprve docvaknout. Protože si pamatuju, jak jsem se slzama v očích asi tak půl hodiny před porodem přesvědčovala svou dulu, že to prostě nezvládnu. Nezvládnu! Až vám někdo bude řikat, že porod nebolí, tak do něj drcněte, protože ta dotyčná bude pravděpodobně nadpřirozená bytost. Mně to včera řikala Agáta! Zapomněla jsem do ní žďuchnout, abych to poznala, tak jsem na ni jen nechápavě civěla.

A zase jsme to byli prostě my. Dojeli jsme do porodnice, ze mě lila plodová voda jak z cisterny, nemohla jsem už kontrakcema (snažila jsem se tomu řikat něžně ,,vlny”, ale byly to k***a prostě kontrakce!) ani chodit a zjistili jsme, že jsme doma samozřejmě zapomněli veškerou dokumentaci k porodu. Pokud se vám někdy bude zdát, že k porodu stačíte vy a to, co máte mezi nohama, nenechte se zmýlit!!

Takže Kryštof pelášil domů pro papíry a já mezitim vlastně už rodila. Nikdo upřímně nečekal, že to bude tak rychlý, natož Kryštof, kterej to málem nestihl. V největší kontrakci a skoro už s pidi hlavičkou venku jsem dule diktovala jeho číslo, který jsem se naučila měsíc předtim nazpaměť! Řekla jsem si: Holka, bude to otec tvejch už dvou dětí. Možná bys měla umět konečně spíš jeho číslo než číslo svý mámy. No a jak se mi to hodilo hezky během porodu. Chápete to?? Dovedete si představit chlapa, jak rodí a ještě u toho dělá jakoukoliv jinou činnost - třeba volá manželce…?? My ženy jsme prostě hustý.

A v týhle fotce je prostě fakt asi všechno. Úleva, že jsem to zvládla, můj výraz směrem ke Kryštofovi: Málem jsi to tyvole nestih a jsem fakt ráda, že jsi tady…. Štěstí, že držim Aloisii, ještě větší štěstí, že jsem si ji podala sama, pocit rozčarování, jak rychlý to bylo, láska…. Jako holky řikaly, že by to mělo vyhrát czech press foto. Tak ti nevim, čoveče!

♥️