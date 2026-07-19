„Málo tady adoruju svýho manžela. Je to pro mě hodně intimní a osobní věc. Navíc křehká. Pak nás někde uvidíte, jak se hádáme, a budete si myslet, že kecám,“ napsala Kohoutová.
„Ale já nekecám. A hádáme se taky. A pak si umíme udělat vzájemnou terapii,“ popsala.
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„Kryštof je chlap, kterej popadne obě naše dcery a táhne je přes celý město, když už nemůžou. A zároveň nejkřehčí a nejempatičtější člověk, kterýho znám. Neexistuje věc, se kterou bych se mu bála svěřit,“ vyznala se herečka a poděkovala za dvě dcery, které spolu mají.
Kryštof Kubín je druhý manžel Kohoutové. V roce 2016 se provdala za filmového producenta Pavla Čecháka. Rozvedli se v roce 2018. Pak poznala Kryštofa Kubína v baru a on ji následně požádal o přátelství na Facebooku.
„On mi napsal, já jsem mu žádost o přátelství potvrdila a takhle to začalo. Psali jsme si měsíc. Ale furt. Od rána do večera. Pořád. On píše texty pro jednu reklamku, takže psát umí. Ale hrozně se styděl se mnou jít na rande,“ prozradila v minulosti herečka. O začátku jejich vztahu vypráví i její píseň s názvem Tři tečky.
V únoru 2020 se herečce narodila dcera Lola a o čtyři roky později druhá dcera Aloisie. Loni na podzim se s copywriterem vzali.
Na sociální síti sdílela Kohoutová i fotky z dovolené, kterou tráví s rodinou na Samotě Hojšín.