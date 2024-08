Jsme vychované jako silné ženské, to může být pro muže problém, říká Kohoutová

Diváci mají možnost vás teď vidět hned v několika seriálech. Začněme Hořkým světem, který se odehrává kolem rodinného pivovaru a kde hraje vašeho partnera Matouš Ruml. Jaká to byla spolupráce?

Neznám člověka, který by na Matouše nepěl chválu. On je úžasný kolega a na natáčení s ním jsem se nesmírně těšila. Je profesionál, má podobný smysl pro humor jako já a v neposlední řadě je prostě hodný kluk. S Matoušem bych točila pořád. (směje se)

S kým se na natáčení potkáte, je asi klíčové, že?

Na lidi kolem sebe mám štěstí. Je pravda, že se mi v minulosti stalo, že jsme si s kolegy úplně nesedli, ale nebylo to nic hrozného. Nestali se z nás přátelé, šla jsem zkrátka do práce a fungovali jsme. Ale samozřejmě když si ta parta sedne, je to naprosto skvělé.