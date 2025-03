Nebudu sexuální ikonou, takový nejsem, říká zpěvák Benson Boone

Boone během rozhovoru přiznal, že dříve si během koncertů svlékal tričko, protože nevěděl, jak jinak zaujmout publikum. „Po pár koncertech začnete vnímat, co se lidem líbí a co ne, co mají dívky rády a co se jim nelíbí. Je umění pobláznit kohokoli.“

Dnes už koncertování ale vnímá jinak. „Nechci, aby lidé na mé koncerty chodili s očekáváním, že si prostě sundám tričko a bude to spíš přehlídka svalů. Za prvé, nemám na to svaly. Zadruhé, o to mi prostě nejde... Nechci se spoléhat na svou fyzickou formu jako na hlavní hybnou sílu mých show,“ dodal.

I když v posledních měsících pravidelně cvičí, přiznal, že neustálé soustředění na své tělo je pro něj náročné. „Často přemýšlím nad tím, co bych ještě mohl vylepšit... Jaký účes by mohl být lepší, nebo jestli bych mohl mít větší ramena. Je to pořád dokola. Nemohu si dovolit takhle přemýšlet, protože pak nikdy nebudu šťastný,“ prohlásil. „Samozřejmě mě baví cvičit a chci si udržet fyzickou kondici, protože to potřebuji. Ale nemůžu být sexuální ikonou století, už jen proto, že takový nejsem.“

Pro Boonea je důležitější soustředit se na to, co dělá nejlépe – hudbu. „Hudba je moje největší vášeň,“ řekl. A i když se těšil z nominace na cenu Grammy v kategorii nejlepší nový umělec pro rok 2025, zůstává skromný. „Jsem prostě šťastný, že se tím můžu živit,“ uzavřel.

Právě na udílení hudebních cen se zpěvák postaral o menší rozruch. Předvedl skvělé číslo. Nejdřív z něj Heidi Klumová a Nikki Glaserová strhly oblečení, pak během zpěvu udělal salto z klavíru a ukázal i další akrobatické kousky.

Na konci vystoupení si Benson Boone, který je známý svou oblibou v uplých overalech, upravil rozkrok. Zaznamenaly to samozřejmě kamery a řada diváků si začala stěžovat. Zpěvák se proto později na sociálních sítích omluvil.

„Omlouvám se, že jsem si dnes večer na pódiu upravoval overal tak agresivně, v určitých partiích mě agresivně omezoval,“ napsal Boone ke své fotce večer po udílení cen v příbězích na Instagramu.